Testujeme Huawei Mate 40 Pro. Co chcete o novém supertelefonu vědět?

Je to pár hodin, co do redakce Světa Androida dorazil nový Huawei telefon z řady Mate 40. Konkrétně varianta Pro, která bude (možná prozatím?) jediná dostupná na českém trhu ze všech čtyř představených. Kromě ní čínská firma ukázala také “klasický” Mate 40, model Mate 40 Pro+ a exkluzivní Mate 40 RS vytvořený ve spolupráci s Porsche Design. Je to ovšem právě Pro varianta, která u nás bude k sehnání a která navíc momentálně drží pozici TOP fototelefonu světa v žebříčku DxOmark. Testování Huawei Mate 40 Pro tedy slibuje velmi zajímavé výsledky.

Opět chceme dát příležitost i vám, abyste pomohli recenzi utvořit tak, abyste se o telefonu dozvěděli to podstatné. Nebo něco zajímavého, co by třeba nás nebo jiné čtenáře nenapadlo. Neváhejte tedy napsat do komentáře své dotazy či tipy, na co se zaměřit. Připomeňme si základní parametry varianty, kterou máme k dispozici…

Huawei Mate 40 Pro

Android 10 / EMUI 11

rozměry 162.9 x 75.5 x 9.1 mm a hmotnost 212 g

6,67″ OLED displej, HDR10+, 90 Hz, rozlišení 1344 x 2772 px

4400mAh baterie

66W rychlé drátové, 50W bezdrátové a 5W reverzní nabíjení

rychlé drátové, a 5W reverzní nabíjení procesor Kirin 9000 (Mali-G78 MP24 GPU)

paměti 8 / 256 GB

fotoaparáty hlavní 50 MPx, f/1.9, 23mm, 1/1.28″, 1.22µm, PDAF, laserový AF telefoto 12 MPx, f/3.4, 125mm, PDAF, OIS, 7x optický zoom ultraširoký 20 MPx, f/1.8, 18mm hloubkový TOF 3D



Na co se máme při testování Huawei Mate 40 Pro zaměřit?