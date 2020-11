Recenze Huawei Mate 40 Pro: Chybějící Google byste mu skoro odpustili

Hodně jsem si pohrával také s novými “vzdušnými gesty”. Jde o sestavu pohybů rukou, které telefon zvládá snímat a chápat na vzdálenost cca 20-40 centimetrů. Může se to hodit při vaření či jiné činnosti, při které máte třeba špinavé ruce, nebo u prezentace. Loňský Mate 30 přišel s ohledem na bezdotyková gesta s vertikálním scrollováním. Letošní novinka a nová nadstavba v ní už umí posouvat obsah i do boku, přijímat vzdušné stisknutí nebo pořizovat snímek obrazovky. Chce to trochu cviku, ale funguje to.

EMUI 11 považuji celkově za velmi povedené a hlavně svižné. Oproti One UI mi přijde o něco rychlejší. I rozdíl pár milisekund jde při různých operacích poznat a celkový dojem z telefonu to vylepšuje. Velkým kamenem úrazu je u posledních Huawei telefonů samozřejmě absence Google aplikací a služeb, Mate 40 Pro se to týká také. Čínský výrobce jde nicméně dál (i se zadními vrátky v podobě HarmonyOS) a snaží se vypořádat s tímto faktem se ctí. Uživatelé závislí na rychlém přístupu do Gmailu, platbách přes Google Pay nebo synchronizaci přes Fotky by to asi nepřekousli. Věřím ale, že má EMUI 11 potenciál přesvědčit fanoušky Google aplikací, že stojí za to vyzkoušet život bez nich.



Huawei Mate 40 Pro = Excelentní focení

Hlavní doménou nového Mate 40 Pro je bezpochyby focení. Potvrdil to velmi okázale, když se v momentě představení objevil jeho výsledek na serveru DxOmark. Nebudu vás napínat, ovládl kategorii focení a natáčení zadními i předními objektivy a je v současnosti TOP fotomobilem světa. Proč tento známý portál rovnou neotestoval i lépe vybavený Mate 40 Pro+? Sám nevím. Vidím v tom ale snahu čínské firmy zpropagovat hlavně trochu dostupnější model s potenciálem zaujmout u více zákazníků.

Bez ohledu na cizí testy jsem si sám ověřil, že fotí opravdu excelentně. V této recenzi nicméně záměrně snímky vynechávám, jelikož chystám velké srovnání s Huawei P40 Pro a Samsung Galaxy S20 Ultra. To bude zajímavější nahlédnutí pod pokličku této novinky v přímém souboji s modely, které jsou u nás také dostupné. Porovnání můžete očekávat během následujících dní.

Výdrži pomáhá “pomalejší” displej

Huawei Mate 40 Pro má baterii s kapacitou 4400 mAh, což se může zdát na první pohled jako nízká hodnota. Jde ale o kompromis vzešlý z několika dalších aspektů. Jedním z nich je možnost nabíjení kabelem s výkonem 66 W a případně 50 W bezdrátově. V takovém případě už je na zvážení, jestli je velká kapacita baterie to nejdůležitější, když do ní můžete i velmi rychle ve spěchu “poslat” pár desítek procent. Věčné téma, které asi nemusíme dál pitvat. Dalším důvodem, proč mají obecně telefony Mate 40 poměrně slabé baterie (Mate 4200 a Mate 40 Pro+ také 4400 mAh), je rozhodnutí výrobce použít “jen” 90Hz displeje. V době, kdy ostatní velcí hráči přešli u vlajkových modelů minimálně na 120 Hz.

Huawei přímo při uvedení řady Mate 40 přiznalo, že bylo rozhodnutí o kmitočtu obrazovek ovlivněno právě kapacitou a rychlostí vybíjení baterie. 120Hz displeje spolknou mnohem více energie. Nemůžu se ale zbavit přesvědčení, že by bylo vhodnější nechat volbu frekvence na uživateli, případně na nějakém adaptivním systému. Tady zase zabodoval Samsung, který je schopný v některých telefonech řídit kmitočet od 11 do 120 Hz podle obsahu. Osobně bych upřednostnil vyšší frekvenci displeje před úsporou prostoru kvůli větší baterii nebo honění nabíjecího výkonu do extrémů. Huawei Mate 40 Pro je určitě “celodenní” telefon. Procházení webů a dalšího podobného obsahu při 90 Hz zvládne i přes 12 hodin, u přehrávání videa to je i přes 15. V podstatě se jedná o další z mobilů, který budete při běžném používání nabíjet přes noc, abyste se druhý den nemuseli strachovat jej hodit do kapsy a vyrazit. Mohl by zvládnouti dva dny, ale to už se musíte snažit.

Varianty, cena a dostupnost

Jak už jsem zmiňoval, u nás v ČR se zatím prodává pouze tento model Pro. Jde o variantu s 5G konektivitou, což ale pro tuzemské použití ještě není tak žhavé téma. Oficiální cena v e-shopu Huawei je 33 999 Kč, přičemž jsou v ní zahrnuta také sluchátka FreeBuds Pro (recenzovali jsme) jako dárek a v rámci předprodeje také kupón na 3 000 Kč. K dispozici jsou dvě barevné varianty – Mystic Silver a Black.

Huawei Mate 40 Pro: Závěrečné hodnocení

Když se v současnosti řekne “mobil Huawei”, spousta lidí okamžitě mávne rukou s tím, že bez Google aplikací a služeb nemá smysl o něm přemýšlet. Pokud se bez nich nemáte jak obejít, souhlasím. Nicméně pokud se nebojíte k jejich funkcím dostat oklikou či vyzkoušet jejich alternativy, můžete v případě Huawei Mate 40 Pro dostat špičkový, perfektně vyladěný a kvalitně zpracovaný mobil. Kdyby neměl tuto “vadu” způsobenou politickými a obchodními boji, mohli by se konkurenti hodně strachovat o své pozice. Takto je bohužel odstavený na kolej, kde si jej všimne zlomek potenciálních zákazníků.

Klady + Vyladěný systém

+ Vzdušná gesta

+ Vylepšené AOD / EOD

+ Špičkové foťáky

+ Velmi rychlé nabíjení



Zápory – Absence Google aplikací

– Pouze 90Hz displej

– Velký výřez pro přední foťáky



Překousli byste absenci Google aplikací kvůli takovému telefonu?

Za zapůjčení děkujeme českému zastoupení Huawei