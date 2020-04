Huawei má alternativu ke Google mapám HERE WeGo

Čínský výrobce elektroniky Huawei nesmí kvůli zákazu Donalda Trumpa ve svých zařízeních používat americkou technologii. Tento zákaz mu znemožňuje do svých telefonů integrovat služby od Google. Google obchod už byl sice nahrazen obchodem s aplikacemi od Huawei, ale i tak je potřeba některé aplikace nainstalovat z externích zdrojů. Google aplikace na telefonech Huawei sice fungují, uživatelé se ale do nich nemůžou přihlásit. Mezi nimi jsou i Google mapy.

Huawei byl tedy donucen najít alternativu. Tou alternativou se stala aplikace HERE WeGo. Jedná se o druhou nejpoužívanější mapovou aplikací na světě hned po Google mapách. HERE WeGo mapy sice nejsou na takové úrovni jako mapy od Google, nabízí i tak spoustu zajímavých funkcí. Samozřejmostí je integrovaná navigace a možnost stáhnout si mapy do zařízení a použít je i bez internetového připojení. Navíc tato aplikace nabízí informace o více než 1300 městech po celém světě včetně cen hromadné dopravy a taxislužeb.

HERE WeGo – City Navigation HERE Apps LLC

HERE WeGo mapy se stanou výchozí aplikací v Huawei obchodě s aplikacemi AppGalery. Toto opatření se bude vztahovat i na jeho dceřinou firmu Honor. Huawei navíc nedávno podepsal smlouvu s firmou TomTom, která by mohla poskytnout mapové podklady a potřebné technologie. Na TomTom se totiž Trumpův zákaz nevztahuje, protože tato firma sídlí v Nizozemí.

Zdroj: GizChina.com