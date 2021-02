Zdá se, že Huawei je firma, která se nikdy nevzdává. Nové zprávy z Číny hovoří o tom, že Huawei se pustil do vývoje vlastní herní konzole. PlayStation 5 a Xbox Series X máte možná problém vůbec koupit kvůli nedostatku. Mohl by další hráč na trhu v budoucnu zlepšit situaci?

Huawei se letos nejspíš připravuje na svůj vstup do herního odvětví. Už se například ví, že firma připravuje herní notebook. Daleko překvapivější je ale nová zpráva, že Huawei pracuje na vývoji vlastní herní konzole. Podle leakera z čínské sociální sítě Weibo plánuje Huawei vydat herní konzoli. Má přímo konkurovat v kategorii, kde dnes najdeme PlayStation 5 a Xbox Series X. Herní notebook má tak letos tvořit jakýsi předvoj vstupu do herního branže.

Žádné bližší informace zatím nejsou dostupné, ale chtít vstoupit do první ligy mezi Sony a Microsoft by vyžadovalo řádnou dávku kuráže i na poměry Huawei. Na druhou stranu případné spojení sil například s dalším čínským obrem jako je Tencent by mohlo vytvořit skutečně silný tandem. Tencent shodou okolností v těchto dnech oznámil vstup do české herní firmy Bohemia Interactive. Firma má ale celosvětově široké portfolio aktivit. Zatím nám nezbývá než počkat, jestli se informace o vývoji konzole od Huawei potvrdí.

Jakou šanci by podle vás měla herní konzole od Huawei?

Zdroj: pocketnow