Huawei FreeBuds SE 4 jsou dostupná sluchátka s ANC a skvělou výdrží. Právě teď dorazila do Česka

Huawei uvádí na český trh sluchátka FreeBuds SE 4 za 1 499 Kč

Novinka nabízí aktivní potlačení hluku až 24 dB a výdrž 50 hodin
Jedno sluchátko váží pouhých 4,3 gramu pro celodenní pohodlné nošení

Adam Kurfürst
Publikováno: 5.9.2025 20:00

Společnost Huawei rozšiřuje svou nabídku bezdrátových sluchátek o model FreeBuds SE 4, který míří na české zákazníky s cenou 1 499 Kč. Novinka kombinuje aktivní potlačení hluku s dlouhou výdrží baterie a ultralehkou konstrukcí, čímž se postaví do přímé konkurence populárním Redmi Buds 6 Pro od Xiaomi. Huawei má s levnými sluchátky bohaté zkušenosti a pravidelně dokazuje, že dostupná cena nemusí znamenat kompromisy v kvalitě zvuku.

Lehká jako pírko s pohodlným nošením

První, co na FreeBuds SE 4 zaujme, je jejich nízká hmotnost 4,3 gramu na jedno sluchátko. Celková hmotnost s nabíjecím pouzdrem dosahuje 41,3 gramu, což z nich dělá jedny z nejlehčích ANC sluchátek na trhu. Uzavřená konstrukce se špunty zajišťuje kvalitní izolaci od okolního prostředí, zatímco ergonomický design garantuje pohodlné nošení i během celodenního používání. K dispozici jsou v černé a bílé barevné variantě, což představuje poněkud konzervativní přístup. V poslední době totiž často vídáme výrobce experimentovat s živějšími odstíny.

Tři režimy potlačení hluku pro každou situaci

Hlavní předností nových FreeBuds SE 4 je aktivní potlačení hluku (ANC) s mírou 24 dB. Uživatelé si mohou vybrat ze tří režimů podle aktuální situace – Pohodlný, Standardní a Ultra, které se liší intenzitou potlačení okolních zvuků. Pro bezpečný pohyb ve městě nechybí ani režim transparentnosti, který propouští důležité zvuky z okolí. O kvalitu ANC se starají tři mikrofony, které současně zajišťují čisté hovory díky pokročilému snímání zvuku.

Výdrž na týden poslouchání

Huawei tradičně exceluje v oblasti výdrže baterie a FreeBuds SE 4 nejsou výjimkou. S vypnutým ANC vydrží až 10 hodin nepřetržitého poslechu na jedno nabití, s nabíjecím pouzdrem pak impozantních 50 hodin. Při zapnutém potlačení hluku klesá výdrž na 7 hodin, respektive 35 hodin s pouzdrem. Podporováno je rychlé nabíjení, kdy pouhých 10 minut v pouzdře zajistí 4 hodiny poslechu hudby.

Moderní konektivita a odolnost

Sluchátka využívají nejnovější Bluetooth 5.4 pro stabilní a energeticky úsporné připojení. Podporovány jsou kodeky SBC, AAC a A2DP, které zajišťují kvalitní bezdrátový přenos zvuku. FreeBuds SE 4 disponují 10mm dynamickými měniči s frekvenčním rozsahem 20 Hz až 20 kHz pro vyvážený zvuk napříč celým spektrem. Certifikace IP54 zaručuje odolnost proti prachu a stříkající vodě, takže se hodí i pro sportovní aktivity.

Intuitivní ovládání gesty

Ovládání sluchátek probíhá pomocí dotykových gest na povrchu sluchátek. Dvojitým poklepáním pozastavíte přehrávání nebo přijmete hovor, trojitým poklepáním přeskočíte na další skladbu. Podržením sluchátka po dvě sekundy aktivujete režim potlačení hluku. Pro pokročilé nastavení slouží mobilní aplikace, která umožňuje přizpůsobit funkce podle vlastních preferencí. Sluchátka jsou plně kompatibilní s operačními systémy iOS, Android i EMUI.

Huawei FreeBuds SE 4 představují zajímavou volbu pro uživatele hledající dostupná ANC sluchátka bez větších kompromisů. S cenou 1 499 Kč konkurují nejen zmíněným Redmi Buds 6 Pro, ale také třeba OnePlus Nord Buds 3 Pro. Kombinace účinného potlačení hluku, dlouhé výdrže a ultralehké konstrukce z nich dělá praktického společníka pro každodenní poslech hudby i pracovní hovory.

Co na Huawei FreeBuds SE 4 říkáte vy?

Zdroje: TZ, Huawei