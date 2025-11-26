Jsou tohle nejlepší špunty na trhu? Huawei FreeBuds Pro 5 mají skvělou výbavu a unikátní přenos zvuku Hlavní stránka Zprávičky Huawei FreeBuds Pro 5 nabízejí bezdrátový přenos až 4,6 Mbps díky technologii NearLink Sluchátka mají vlastní čip Kirin A3 a duální drivery s mikroplanárním výškovým reproduktorem Cena 1 449 jüanů (přibližně 4 300 Kč) je konkurenceschopná, ale globální dostupnost je nejistá Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Čínský technologický gigant Huawei představil novou vlnu produktů včetně série Huawei Mate 80, ohebného Mate X7 nebo tabletu MatePad Edge. Mezi novinkami se ale objevila i prémiová TWS sluchátka FreeBuds Pro 5, která míří přímo na konkurenci v podobě AirPods Pro 3 nebo Samsung Galaxy Buds3 Pro. NearLink: rychlejší než Bluetooth, ale jen pro vyvolené Duální měniče a mikroplanární výšky Aktivní potlačení hluku 3× lepší než dříve Výdrž baterie Cena a dostupnost: čínský trh vs. zbytek světa NearLink: rychlejší než Bluetooth, ale jen pro vyvolené Hlavní zbraní FreeBuds Pro 5 je proprietární technologie NearLink E2.0, která ve spolupráci s novým čipem Kirin A3 dokáže streamovat zvuk rychlostí až 4,6 Mbps. To je výrazně víc než u běžného Bluetooth, kde se obvykle pohybujeme kolem 1 Mbps i u nejlepších kodeků. Problém? NearLink funguje pouze s Huawei zařízeními. Pokud máte telefon od jiného výrobce, FreeBuds Pro 5 se automaticky přepnou na klasické kodeky AAC, SBC, LDAC nebo L2HC. Pořád solidní výbava, ale o hlavní benefit přijdete. Duální měniče a mikroplanární výšky Z hardwarové stránky Huawei vsadilo na dva reproduktory v každém sluchátku. Ultra-lineární dual-magnetic basový měnič se stará o spodní část spektra, zatímco mikroplanární výškový reproduktor má na starost jemné detaily. Sluchátka mají klasický in-ear design s nástavci a pouzdro ve tvaru pilulky. K dispozici jsou čtyři barevné varianty – Earth Gold, Frost Silver, Snow White a Sky Blue, přičemž poslední zmíněná má povrch z veganské kůže. Aktivní potlačení hluku 3× lepší než dříve Huawei slibuje, že aktivní potlačení hluku (ANC) je až třikrát účinnější než u předchozích modelů FreeBuds Pro. To zní optimisticky, ale bez konkrétních hodnot v decibelech je těžké posoudit, co to v praxi znamená. Co se týče odolnosti, sluchátka mají certifikaci IP57 (vydrží ponoření do vody i prach), zatímco nabíjecí pouzdro je chráněno pouze IP54. Sluchátka podporují Bluetooth 6.0 a připojení k více zařízením najednou. Výdrž baterie Tady se dostáváme k zajímavému bodu. Huawei uvádí, že FreeBuds Pro 5 vydrží až 8 hodin na jedno nabití bez ANC, nebo až 33 hodin s nabíjecím pouzdrem. S aktivním ANC je realita o poznání skromnější – 5 hodin samotná sluchátka, 22 hodin včetně pouzdra. Cena a dostupnost: čínský trh vs. zbytek světa Huawei FreeBuds Pro 5 jsou v Číně k dispozici za 1 449 jüanů, což odpovídá přibližně 4 300 korunám. Problém je, že Huawei zatím neoznámil globální dostupnost. K nám by měla sluchátka tradičně dorazit až začátkem příštího roku. Zvažovali byste Huawei FreeBuds Pro 5, nebo preferujete univerzálnější řešení? Zdroj: Huawei, Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář ANC Bezdrátová sluchátka Huawei tws Mohlo by vás zajímat Huawei prodává v Jižní Koreji mimořádně levný SSD. Nemusíte být smutní, pokud ho neseženete Libor Foltýnek 2.1. Nejlepší bezdrátová sluchátka do 1 000 Kč v roce 2024. Vybrali jsme kvalitu za pár kaček Jana Skálová 15.10.2024 LIDL zlevnil unikátní sluchátka skoro o polovinu. Čím si vás získají? Adam Kurfürst 27.9.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024 Kultovní sluchátka Marshall Minor III seženete za historicky nejnižší cenu! Mají stylový design a solidní zvuk Jakub Kárník 12.12.2024 Prémiová sluchátka za hubičku: Redmi Buds 6 Pro míří do prodeje, mají duální měniče a speciální herní verzi Jakub Kárník 29.11.2024