Jsou tohle nejlepší špunty na trhu? Huawei FreeBuds Pro 5 mají skvělou výbavu a unikátní přenos zvuku

  • Huawei FreeBuds Pro 5 nabízejí bezdrátový přenos až 4,6 Mbps díky technologii NearLink
  • Sluchátka mají vlastní čip Kirin A3 a duální drivery s mikroplanárním výškovým reproduktorem
  • Cena 1 449 jüanů (přibližně 4 300 Kč) je konkurenceschopná, ale globální dostupnost je nejistá

26.11.2025 16:00
huawei freebuds 5 pro jpg

Čínský technologický gigant Huawei představil novou vlnu produktů včetně série Huawei Mate 80, ohebného Mate X7 nebo tabletu MatePad Edge. Mezi novinkami se ale objevila i prémiová TWS sluchátka FreeBuds Pro 5, která míří přímo na konkurenci v podobě AirPods Pro 3 nebo Samsung Galaxy Buds3 Pro.

Hlavní zbraní FreeBuds Pro 5 je proprietární technologie NearLink E2.0, která ve spolupráci s novým čipem Kirin A3 dokáže streamovat zvuk rychlostí až 4,6 Mbps. To je výrazně víc než u běžného Bluetooth, kde se obvykle pohybujeme kolem 1 Mbps i u nejlepších kodeků.

Huawei FreeBuds Pro 5 bila

Problém? NearLink funguje pouze s Huawei zařízeními. Pokud máte telefon od jiného výrobce, FreeBuds Pro 5 se automaticky přepnou na klasické kodeky AAC, SBC, LDAC nebo L2HC. Pořád solidní výbava, ale o hlavní benefit přijdete.

Duální měniče a mikroplanární výšky

Z hardwarové stránky Huawei vsadilo na dva reproduktory v každém sluchátku. Ultra-lineární dual-magnetic basový měnič se stará o spodní část spektra, zatímco mikroplanární výškový reproduktor má na starost jemné detaily.

Huawei FreeBuds Pro 5 menic

Sluchátka mají klasický in-ear design s nástavci a pouzdro ve tvaru pilulky. K dispozici jsou čtyři barevné varianty – Earth Gold, Frost Silver, Snow White a Sky Blue, přičemž poslední zmíněná má povrch z veganské kůže.

Aktivní potlačení hluku 3× lepší než dříve

Huawei slibuje, že aktivní potlačení hluku (ANC) je až třikrát účinnější než u předchozích modelů FreeBuds Pro. To zní optimisticky, ale bez konkrétních hodnot v decibelech je těžké posoudit, co to v praxi znamená.

Co se týče odolnosti, sluchátka mají certifikaci IP57 (vydrží ponoření do vody i prach), zatímco nabíjecí pouzdro je chráněno pouze IP54. Sluchátka podporují Bluetooth 6.0 a připojení k více zařízením najednou.

Výdrž baterie

Tady se dostáváme k zajímavému bodu. Huawei uvádí, že FreeBuds Pro 5 vydrží až 8 hodin na jedno nabití bez ANC, nebo až 33 hodin s nabíjecím pouzdrem. S aktivním ANC je realita o poznání skromnější – 5 hodin samotná sluchátka, 22 hodin včetně pouzdra.

Cena a dostupnost: čínský trh vs. zbytek světa

Huawei FreeBuds Pro 5 jsou v Číně k dispozici za 1 449 jüanů, což odpovídá přibližně 4 300 korunám. Problém je, že Huawei zatím neoznámil globální dostupnost. K nám by měla sluchátka tradičně dorazit až začátkem příštího roku.

Zvažovali byste Huawei FreeBuds Pro 5, nebo preferujete univerzálnější řešení?

Zdroj: Huawei, Notebookcheck

