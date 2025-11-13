Nejlepší TWS sluchátka pod 4 tisíce! Huawei Freebuds Pro 4 mají vynikající zvuk a silné ANC Hlavní stránka Zprávičky Huawei FreeBuds Pro 4 patří mezi nejlepší TWS sluchátka a nyní jsou v akci Akční cena 3 699 Kč z nich dělá atraktivní volbu, při vstupu na náš trh stála 4 999 Kč Nabízejí bezztrátový přenos 2,3 Mb/s a výdrž až 33 hodin Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.11.2025 16:02 Žádné komentáře 0 Black Friday na Alza.cz přináší zajímavou slevu na prémiová bezdrátová sluchátka Huawei FreeBuds Pro 4. Aktuálně je můžete pořídit za 3 699 Kč, což je o 1 300 korun méně než původních 4 999 Kč, za které se prodávaly od ledna letošního roku. Jde o jedny z technicky nejzajímavějších sluchátek na trhu, které však zůstávaly trochu ve stínu konkurence. Bezztrátový zvuk, který uslyší málokdo Duální měniče a naladění od hudebníků ANC s AI a hovory ve větru Výdrž 33 hodin a rychlé nabíjení Pohodlné nošení, ale ne pro každého Stojí to za 3 699 Kč? Bezztrátový zvuk, který uslyší málokdo FreeBuds Pro 4 staví na proprietárním kodeku Huawei L2HC 4.0, který zvládá přenášet zvuk rychlostí až 2,3 Mb/s. To je výrazně více než běžné kodeky jako AAC nebo SBC. Sluchátka jsou certifikována pro HWA Lossless a Hi-Res Wireless Audio, takže každý tón přenášejí s maximální věrností. Problém? Plný potenciál kodeku L2HC 4.0 využijete jen s telefonem Huawei. S Androidem nebo iPhonem se musíte spokojit s LDAC nebo AAC, což jsou ale stále velmi solidní kodeky, zejména první jmenovaný. Duální měniče a naladění od hudebníků Huawei vsadilo na duální driverovou konfiguraci: 11mm čtyřmagnetovou dynamickou jednotku pro dunivé basy až do 14 Hz a výškový reproduktor s rovinnou membránou pro čisté výšky až do 48 kHz. Naladění zvuku mají na svědomí hudebníci z prestižní Central Conservatory of Music v Pekingu. Sluchátka navíc provádějí úpravy ekvalizéru v reálném čase podle hlasitosti, struktury zvukovodu a způsobu nošení. Vylepšený trojitý adaptivní ekvalizér se snaží zaručit optimální zvuk v každé situaci. ANC s AI a hovory ve větru Aktivní potlačení hluku (ANC) využívá algoritmy umělé inteligence a podle výrobce zvládá potlačit okolní šum až do 100 dB – tedy úroveň hluku v metru nebo na koncertě. K tomu přispívá mikrofon s reverzním kostním vedením a další tři mikrofony. KOUPIT HUAWEI FREEBUDS PRO 4 Sluchátka mají zvládat čisté hovory i při rychlosti větru až 10 m/s. Pro běžné použití v metru nebo na ulici fungují výborně. Výdrž 33 hodin a rychlé nabíjení Každé sluchátko má baterii 55 mAh, pouzdro pak 510 mAh. Dohromady to dává výdrž až 33 hodin přehrávání s vypnutým ANC. Samotná sluchátka vydrží 4,5 hodiny, což je průměr. Nabíjení je poměrně rychlé – sluchátka v pouzdře se nabijí za 40 minut přes USB-C kabel. Pouzdro samo o sobě potřebuje hodinu drátově nebo 2,5 hodiny bezdrátově. FreeBuds Pro 4 totiž podporují bezdrátové nabíjení, takže je můžete dobíjet třeba na Qi podložce. Pohodlné nošení, ale ne pro každého Sluchátka mají certifikaci IP54, takže zvládnou déšť nebo pot při běhání. V balení najdete silikonové koncovky ve čtyřech velikostech (XS, S, M, L) a navíc třívrstevé náušníky z paměťové pěny ve třech velikostech. Paměťová pěna poskytuje lepší pasivní izolaci a podle Huawei potlačí o 30 % více okolního hluku než běžné silikonové nástavce. Problém je, že ne každému sedí – někteří uživatelé na Redditu hlásí, že jsou pohodlnější běžné silikonové špunty. KOUPIT HUAWEI FREEBUDS PRO 4 Zajímavá je funkce ovládání gesty hlavy – příchozí hovor přijmete přikývnutím nebo odmítnete zavrtěním hlavy. FreeBuds Pro 4 podporují duální připojení, takže je můžete mít připojená současně k telefonu i notebooku. Stojí to za 3 699 Kč? Za akční cenu dostáváte sluchátka se špičkovým zvukovým výkonem, solidním ANC a dobrou výdrží. Zahraniční recenzenti shodně chválí zejména zvukový projev a kvalitu hovorů. Slabší stránkou je transparentní režim (Awareness mode), který nedosahuje kvality například AirPods. Pokud máte telefon Huawei, je volba jasná. S běžným Androidem nebo iPhonem však pořád dostanete kvalitní sluchátka, jen nevyužijete plný potenciál kodeku L2HC 4.0. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Bezdrátová sluchátka Black Friday Huawei slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024