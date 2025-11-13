TOPlist

Nejlepší TWS sluchátka pod 4 tisíce! Huawei Freebuds Pro 4 mají vynikající zvuk a silné ANC

  • Huawei FreeBuds Pro 4 patří mezi nejlepší TWS sluchátka a nyní jsou v akci
  • Akční cena 3 699 Kč z nich dělá atraktivní volbu, při vstupu na náš trh stála 4 999 Kč
  • Nabízejí bezztrátový přenos 2,3 Mb/s a výdrž až 33 hodin

Jakub Kárník
Jakub Kárník
13.11.2025 16:02
Black Friday na Alza.cz přináší zajímavou slevu na prémiová bezdrátová sluchátka Huawei FreeBuds Pro 4. Aktuálně je můžete pořídit za 3 699 Kč, což je o 1 300 korun méně než původních 4 999 Kč, za které se prodávaly od ledna letošního roku. Jde o jedny z technicky nejzajímavějších sluchátek na trhu, které však zůstávaly trochu ve stínu konkurence.

Bezztrátový zvuk, který uslyší málokdo

FreeBuds Pro 4 staví na proprietárním kodeku Huawei L2HC 4.0, který zvládá přenášet zvuk rychlostí až 2,3 Mb/s. To je výrazně více než běžné kodeky jako AAC nebo SBC. Sluchátka jsou certifikována pro HWA Lossless a Hi-Res Wireless Audio, takže každý tón přenášejí s maximální věrností.

Problém? Plný potenciál kodeku L2HC 4.0 využijete jen s telefonem Huawei. S Androidem nebo iPhonem se musíte spokojit s LDAC nebo AAC, což jsou ale stále velmi solidní kodeky, zejména první jmenovaný.

Duální měniče a naladění od hudebníků

Huawei vsadilo na duální driverovou konfiguraci: 11mm čtyřmagnetovou dynamickou jednotku pro dunivé basy až do 14 Hz a výškový reproduktor s rovinnou membránou pro čisté výšky až do 48 kHz. Naladění zvuku mají na svědomí hudebníci z prestižní Central Conservatory of Music v Pekingu.

Sluchátka navíc provádějí úpravy ekvalizéru v reálném čase podle hlasitosti, struktury zvukovodu a způsobu nošení. Vylepšený trojitý adaptivní ekvalizér se snaží zaručit optimální zvuk v každé situaci.

ANC s AI a hovory ve větru

Aktivní potlačení hluku (ANC) využívá algoritmy umělé inteligence a podle výrobce zvládá potlačit okolní šum až do 100 dB – tedy úroveň hluku v metru nebo na koncertě. K tomu přispívá mikrofon s reverzním kostním vedením a další tři mikrofony.

Sluchátka mají zvládat čisté hovory i při rychlosti větru až 10 m/s. Pro běžné použití v metru nebo na ulici fungují výborně.

Výdrž 33 hodin a rychlé nabíjení

Každé sluchátko má baterii 55 mAh, pouzdro pak 510 mAh. Dohromady to dává výdrž až 33 hodin přehrávání s vypnutým ANC. Samotná sluchátka vydrží 4,5 hodiny, což je průměr.

Nabíjení je poměrně rychlé – sluchátka v pouzdře se nabijí za 40 minut přes USB-C kabel. Pouzdro samo o sobě potřebuje hodinu drátově nebo 2,5 hodiny bezdrátově. FreeBuds Pro 4 totiž podporují bezdrátové nabíjení, takže je můžete dobíjet třeba na Qi podložce.

Pohodlné nošení, ale ne pro každého

Sluchátka mají certifikaci IP54, takže zvládnou déšť nebo pot při běhání. V balení najdete silikonové koncovky ve čtyřech velikostech (XS, S, M, L) a navíc třívrstevé náušníky z paměťové pěny ve třech velikostech.

Paměťová pěna poskytuje lepší pasivní izolaci a podle Huawei potlačí o 30 % více okolního hluku než běžné silikonové nástavce. Problém je, že ne každému sedí – někteří uživatelé na Redditu hlásí, že jsou pohodlnější běžné silikonové špunty.

Zajímavá je funkce ovládání gesty hlavy – příchozí hovor přijmete přikývnutím nebo odmítnete zavrtěním hlavy. FreeBuds Pro 4 podporují duální připojení, takže je můžete mít připojená současně k telefonu i notebooku.

Stojí to za 3 699 Kč?

Za akční cenu dostáváte sluchátka se špičkovým zvukovým výkonem, solidním ANC a dobrou výdrží. Zahraniční recenzenti shodně chválí zejména zvukový projev a kvalitu hovorů. Slabší stránkou je transparentní režim (Awareness mode), který nedosahuje kvality například AirPods. Pokud máte telefon Huawei, je volba jasná. S běžným Androidem nebo iPhonem však pořád dostanete kvalitní sluchátka, jen nevyužijete plný potenciál kodeku L2HC 4.0.

Co říkáte na tuto slevu?

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

