EMUI 14 od Huawei konečně přichází! Jaké skrývá tajemství?

Původně jsme uživatelské rozhraní EMUI 14 očekávali už na podzim loňského roku

Huawei ale nakonec jeho představení posunul až do současnosti

Update dorazí do řady starších telefonů

Pro Huawei je v současnosti naprosto klíčový obří trh v Číně, právě tady dokázal výrobce uspět s modelem Huawei Mate 60 Pro, jehož prodeje se počítají na desítky milionů kusů a to je téměř neuvěřitelné číslo. V Číně telefony Huawei spoléhají na HarmonyOS, jehož čtvrtá generace funguje velmi slušně.

Mimo Čínu ale Huawei nadále spoléhá na uživatelské rozhraní EMUI, které je postaveno na operačním systému Android. Ač to říkám nerad, na uživatele mimo Čínu výrobce docela kašle, stávající EMUI 13 už je dosti staré, navíc se dostalo do velmi omezeného počtu telefonů.

V sousedním Německu teď ale Huawei v naprosté tichosti spouští testování EMUI 14 pro řadu telefonů, mezi kterými nechybí Huawei P60 Pro, Huawei Mate 50 Pro nebo Huawei nova 11 Pro. Pro zapojení do testování potřebujete německé Huawei ID, doporučuji spíše počkat na stabilní verzi, jejíž uvolnění by nemělo trvat dlouho.

Jedna záhada ale zůstává – jaký Android bude uvnitř EMUI 14? Huawei dosud nemohl používat nejnovější verze Androidu, v rámci EMUI 13 spoléhal na Android 12. Ale delší pauza od představení Androidu 14 by mohla naznačovat, že tentokráte se Huawei posune až k nejnovější verzi. V tuto chvíli je to ale ryze spekulace, bohužel pravděpodobnější je přítomnost staršího Android 13. Ale lepší než nic…

Android 10 navždy? Pro Huawei P40 možná smutná realita…

Nejvíce jsem zvědavý, jestli EMUI 14 nakonec dorazí do řady Huawei P40 respektive do modelu Huawei Mate 40 Pro. Huawei P40, Huawei P40 Pro a Huawei P40 Pro+ jsou samozřejmě staré telefony, které už pro výrobce nejsou moc důležité. Ale ani největší skeptik pravděpodobně nečekal, že tyto telefony zůstanou uvězněné na operačním systému Android 10.

Neřeším nedostupnost Google aplikací, s tím Huawei nic neudělá. Ale srdce systému by mohl posunout kupředu a jsem si jistý, že by to nebyl zase tak velký problém. Především by si to ale zasloužili zákazníci, kteří tehdy telefonům Huawei bez Google aplikací dali šanci.

Jste zvědaví na EMUI 14 od Huawei?

Zdroj: Huawei