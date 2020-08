Co dál chystá Huawei u ohebných telefonů? Naznačuje to nový patent

Čínská společnost Huawei patří mezi hrstku odvážných firem, které se pustily do výroby a následně i prodeje telefonů s ohebnými displeji. Patří k ní vlastně už jen Samsung a Motorola (Lenovo). Zbylí producenti o flexibilních mobilech buď zatím jen mluví, nebo ukázali pouze prototyp. Huawei se mezitím možná chystá přistoupit v této oblasti k novému designu. Zatímco například Samsung Galaxy mobily Fold a Z Flip nebo Razr od Motoroly sdílejí ohýbání displeje do vnitřní strany těla přístrojů, u konkurenčních modelů Mate X a Mate Xs se obrazovka ohýbá ven. Nedávno zveřejněný patent ukazuje, že tento styl možná použije i Huawei, jehož potenciální budoucí telefon dostane displej ohebný dovnitř.

Spekuluje se o tom, že by mohlo jít o model Mate X2, tedy následovníka prvního flexibilního mobilu této značky. Za snímky stojí známý účet @evleaks a s očekávaným ohebným telefonem je následně spojil Ross Young, zakladatel firmy DisplaySearch. Mobil vyobrazený v dokumentech v podstatě spojuje design Mate X a Galaxy Fold. Ohýbal by se horizontálně, dovnitř a přitom by měl na jedné straně výraznou “bradu”. Huawei už telefon, který by měl displej ohebný dovnitř, slibuje nějakou dobu. Přišel teď konečně čas?

Jaký směr ohýbání displeje se vám líbí víc?

Zdroj: IGP