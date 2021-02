Huawei by prý letos mohl snížit výrobu mobilů na méně než polovinu

Zdá se, že americké obchodní restrikce namířené na čínskou firmu Huawei způsobí další významnou změnu v působení této společnosti na poli mobilních telefonů. Poté, co musela mimo jiné z donucení prodat značku Honor, teď asi radikálně sáhne do vlastní výroby. Podle posledních informací to vypadá, že Huawei chce v roce 2021 vyrobit o poznání méně telefonů než v předchozích letech. Celkové číslo by se prý mohlo propadnout o více než polovinu.

Změny plánů naznačují vyjádření několika dalších firem, které pro čínského giganta dodávají různé součástky. Partnerům prý Huawei vzkázal, že hodlá vyrobit a prodat cca 70 až 80 milionů telefonů. Oproti 189 milionům z loňska je to propad o více než 60 %. Firma navíc začala poptávat jen součástky pro mobily se 4G, což také odráží americké restrikce. Podle některých zdrojů chce Huawei (nebo bude muset) vyrobit v roce 2021 ještě méně telefonů. Číslo bymohlo klesnout až pod 50 milionů kusů. Serveru Nikkei Asia, který s informací přišel, se zatím čínská firma odmítla vyjádřit.

S jakými čísly asi letošek Huawei “přečká”?

Zdroj: Nikkei