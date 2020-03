Vzhledem k tomu, že je v současné době společnost Huawei odříznuta od Google Play, musí si poradit bez Google aplikací, a je silně závislá na úspěchu své Huawei AppGallery. Platí pro telefony Huawei a její dceřiné společnosti Honor. V podstatě jediným možným receptem na úspěch je přilákání vývojářů na tuto platformu a vytvoření silného portfolia aplikací a her. K tomu Huawei využije poměrně zajímavé strategie – bude vývojářům aplikací vyplácet 100 % z jejich příjmů.

Tento benefit je již oficiálně zapsán v licenčních podmínkách AppGallery. Tato politika bude platit prvních 24 měsíců, přičemž se musí zájemci přihlásit nejpozději do června 2020, pokud o tuto výhodu mají zájem. Strategie je rozdělena celkem do dvou období. Za prvních 12 měsíců dostanou vývojáři aplikací 100 %, u her to je 88 %. To je téměř identické tomu, co nabízí Epic Store (88 % a 95 %, pokud hra běží na Unreal Engine).

Ve druhém roce mohou vývojáři počítat s 85 %, přičemž po skončení tohoto období se budou platit standardní sazby. Ty jsou klasicky 70 % pro vývojáře a 30 % si ponechá společnost Huawei. Uvidíme, zda je takový benefit dostatečný a zda začnou být studia v Huawei AppGallery více aktivní.

Obejde se Huawei bez Google aplikací

Zdroj: gsmarena.com