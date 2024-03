Trh s chytrými náramky se rozroste o další produkt

Možná i do Česka už brzy zamíří Huawei Band 9

Bude mít potenciál ohrozit novinky od Xiaomi a Samsungu

Není to tak dlouho, co společnosti Xiaomi a Samsung uvedly své chytré náramky s velkými AMOLED displeji, díky nimž se podobají spíš chytrým hodinkám. Když pomineme fakt, že Smart Band 8 Pro a Galaxy Fit 3 dokážou perfektně konkurovat sobě navzájem, na trhu by je už brzy mohlo ohrozit nové zařízení.

Nástupce svého Bandu 8 nyní chystá čínský kolos Huawei, jehož pozice na globálních trzích sice výrazně oslabila vlivem amerických sankcí z roku 2020, avšak jeho chytré hodinky, sluchátka nebo jiné příslušenství (kromě chytrých telefonů snad zkrátka cokoliv) jsou i v Česku vcelku populární neustále.

Nadcházející Huawei Band 9 by po vzoru svého předchůdce mohl zamířit i k nám, a to již brzy. Výrobce na sociální síti X publikoval ukázku, která částečně předvádí design náramku, a z hashtagu ComingSoon jasně vyplývá, že už nebudeme čekat dlouho. Co se týče samotné podoby produktu, jeho displej bude rozměrově nejspíš srovnatelný se zmíněnými modely od Xiaomi a Samsungu, přičemž na pravém boku bude mít ovládací tlačítko.

Get ready to wake up to a new era in wrist fashion and sleep feature enhancements. Stay tuned! #HUAWEIBand9 #ComingSoon pic.twitter.com/foz2ID7Xbe — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) March 14, 2024

Kolik bude Band 9 stát v Česku, vůbec není jasné. Huawei nicméně bude muset nastavit cenu opravdu rozumně, aby byl schopen přesvědčit spotřebitele, že si raději mají pořídit jeho řešení nežli to konkurenční. Jen pro představu: Samsung Galaxy Fit 3 do tuzemska přišel s doporučenou cenou 1 499 Kč, Xiaomi Smart Band 8 Pro pak s cenovkou 1 799 Kč. Oba modely už je však možné pořídit o nějakou tu korunu levněji.

Preferujete chytrý náramek, anebo klasické smartwatch?

Zdroj: X