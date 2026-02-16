Huawei Band 11 Pro přinese jasný displej a vlastní GPS. Nebude přitom drahý Hlavní stránka Zprávičky Huawei Band 11 Pro přinese 1,62" AMOLED displej s jasem až 2 000 nitů a vestavěnou GPS Fitness náramek nabídne titanové i hliníkové varianty s výdrží baterie až 14 dní Na evropský trh by měl dorazit v březnu s cenou od 50 do 70 eur (1 200–1 700 Kč) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přestože se Huawei už neřadí mezi nejpopulárnější výrobce smartphonů na zdejších trzích, v segmentu nositelné elektroniky se stále drží. Nyní se chystá jedenáctá generace chytrého náramku a díky známému leakerovi Rolandu Quandtovi ze serveru WinFuture už víme, co od ní očekávat. K dispozici jsou nejen kompletní specifikace, ale také oficiální marketingové rendery ve třech barevných variantách. Výrazně větší displej s parádním jasem Oproti předchůdci Huawei u Band 11 Pro znatelně zvětšil obrazovku. Nový 1,62″ AMOLED panel nabídne rozlišení 482 × 286 pixelů při hustotě 347 PPI. To, co ale opravdu zaujme, je maximální jas 2 000 nitů – hodnota, kterou najdete spíše u standardních chytrých hodinek. Čitelnost na přímém slunci by tak neměla být problém. Pouzdro bude k dispozici ve dvou materiálových variantách: hliníková slitina nebo titan-hliníková slitina. Ta dražší titanová verze by měla stát přibližně o 20 eur (zhruba 500 Kč) navíc. Bez řemínku náramek váží pouhých 14 gramů a disponuje certifikací IP67 s vodotěsností do 50 metrů. GPS na palubě a slušná výdrž Huawei Band 11 Pro se pochlubí vestavěným GPS modulem, což ocení běžci a cyklisté, kteří nechtějí nosit telefon. Uvnitř dále najdeme akcelerometr, gyroskop, magnetometr, optický měřič srdečního tepu a senzor okolního světla. Samozřejmostí je měření SpO2 i sledování stresu. 300mAh baterie by měla vydržet až 14 dní v úsporném režimu, respektive 10 dní při běžném používání. To je solidní hodnota, i když konkurenční Xiaomi Smart Band 10 slibuje podobnou výdrž za nižší cenu. Cena a dostupnost v Evropě Podle informací Rolanda Quandta by měl Huawei Band 11 Pro dorazit do Evropy v březnu. Cena se má pohybovat mezi 50 a 70 eury (zhruba 1 200 až 1 700 korunami) v závislosti na variantě. Oficiální představení se očekává ještě koncem tohoto měsíce. Exkluzivně: Xiaomi Watch 5 v Evropě nabídnou Wear OS a super výdrž. Známe i cenu, líbit se vám nebude Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Za tuto cenu dostanete slušně vybavený fitness náramek s GPS a parádním displejem. Otázkou zůstává, zda absence Google služeb a ekosystému nebude pro některé uživatele překážkou – ale to je u Huawei produktů už několik let standardní situace. Zaujal vás Huawei Band 11 Pro, nebo dáváte přednost konkurenci? Zdroje: WinFuture, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář chytrý náramek Huawei nositelná elektronika únik Mohlo by vás zajímat Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1.2025 Xiaomi Redmi Note 14 4G bude skvělý telefon za babku. Vydrží déle a nabídne vyšší výkon Adam Kurfürst 16.12.2024 Huawei prodává v Jižní Koreji mimořádně levný SSD. Nemusíte být smutní, pokud ho neseženete Libor Foltýnek 2.1.2025 LIDL nabízí hodinky Amazfit T-Rex a náramek Xiaomi Mi Band 5 Marek Houser 29.12.2021