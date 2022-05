Cože? Z AppGallery lze stahovat placené aplikace zdarma

Už poměrně dlouhou dobu používá čínská firma Huawei u svých telefonů své Huawei Mobile Services, které v sobě zahrnují také obchod AppGallery. Jedná se v podstatě o obdobu Google Play, která stále logicky nenabízí tolik aplikací, jako konkurence, ale poměrně rychle se rozrůstá. Nyní však musí řešit nepříjemný problém.

V AppGallery se nachází kritická chyba

Jeden z vývojářů, Dylan Roussel poukázal na to, že kdokoliv je alespoň trochu technicky znalý a má dostatek času, může si v podstatě jakoukoliv placenou aplikaci z obchodu AppGallery nainstalovat zdarma. Firmě měl Roussel nahlásit tuto chybu již v únoru, ovšem ta se k ní nijak nevyjádřila a tak se rozhodl ji zveřejnit. Dle jeho slov totiž API obchodu nedisponuje žádnou ochranou pro placené aplikace.

Vývojář rovněž zmiňuje, že si během několika posledních týdnů vyzkoušel stáhnout a zdarma nainstalovat jinak placenou aplikaci a v drtivé většině případů se mu to povedlo. Vývojáři tedy pochopitelně zuří, jelikož jim utíkají zisky. Jsme sami zvědaví na to, jak firma na tuto chybu zareaguje a zda by potenciálně mohla ušlé zisky vývojářům alespoň z části nahradit.

Co na tento problém říkáte?

Zdroj: AndroidAuthority