Netflix přidal na platformu cloudové hry

Nově přidává oblíbenou indie hru Death’s Door

Herní nabídka je dostupná pouze pro předplatitele

Pravděpodobně už jste na Neflixu zaznamenali změny v podobě herní sekce. Společnost začala svou cestu za videohrami s interaktivními filmy jako třeba Black Mirror: Bandersnatch a před delší dobou začala rozšiřovat i své portfolio cloudových her. Součástí platformy stala herní divize, která v rámci předplatného nabídne řadu mobilních her pro Android i iOS. Jeden z nejnovějších přírůstků je oblíbená hra Death’s Door.

Hit roku 2021 součástí Netflixu

Nabídka Netflixu už čítá přes 89 titulů. Součástí bude oblíbená hitovka ze Steamu – Death’s Door. Ve hře se ujímáte role vrány, která doprovází duše na onen svět. Avšak jednoho dne vám zloděj sbírku ukradne a vy se tak dostanete do napínavého dobrodružství. Někteří hru přirovnávají k legendární Zeldě nebo Dungeons & Dragons nebo Tunic. A pokud stejně raději preferujete desktopovou verzi, na Steamu aktuálně běží příjemné slevy v rámci Indie Expo 2023.

Death’s Door | Official Game Trailer | Netflix

A to samozřejmě není jediná zajímavá hra, kterou platforma nabídne. Farming Simulator 23, LEGO Legacy: Heroes, Sonic Prime Dash nebo třeba Vikings: Val nebo třeba first-person adventura Before Your Eyes vás dokáže zabavit i na celé hodiny. Kromě toho již brzy na platformu přistane i série GTA.

Vyzkoušeli už jste hry na Netflixu?

Zdroj: clouddosage