Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition konečně míří na mobily

Bude k dispozici prostřednictvím Netflixu

Předregistrace začínají už dnes, hry vyjdou 14. prosince

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition vyšla už před dvěma lety a zahrnovala tituly GTA III, GTA: Vice City a GTA San Andreas. V tuto chvíli je hra dostupná pouze na počítačích a herních konzolích, přestože Rockstar na začátku oznámil, že se chystá i mobilní verze. Na tu se ale tak nějak zapomnělo, v těchto chvílích jsou k dispozici pouze několik let staré verze, které navíc na novějších telefonech zlobí a často nejdou ani spustit. To se ale brzy změní, jelikož všechny tři tituly ve vylepšeném grafickém kabátku míří na Netflix.

Netflix už delší dobu nabízí několik desítek titulů a Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition je zdaleka tím největším úlovkem. Jasně, kritika byla poměrně velká, ale tenkrát si recenzenti stěžovali hlavně na to, že není zdaleka využitý plný potenciál výkonu herních konzolí, potažmo počítačů.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition – Official Trailer

Všechny hry byly navíc hodně zabugované, na čemž měl Rockstar ale také zapracovat. Na poměry mobilních zařízení je ale tento remaster z mého pohledu důstojný, odehrál jsem téměř celé Vice City v nové verzi na Playstationu a nebyl bych zdaleka tolik kritický.

Všechny tři hry zamíří na Netflix už 14. prosince a to jak na Android, tak iOS. Předregistrovat se můžete v obou obchodech (Google Play a App Store) už nyní.

Zahrajete si GTA na telefonu?

Zdroj: Netflix