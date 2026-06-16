TOPlist

Honor X80 Pro Max má dostat gigantickou baterii. Uniklé fotky potvrzují 11 000 mAh

  • Honor X80 Pro Max se má oficiálně představit ještě tento měsíc
  • Hlavním lákadlem je baterie 11 000 mAh, kterou potvrdily i uniklé fotky telefonu v ruce
  • O výkon se má starat spíš střednětřídní Snapdragon 6 Gen 5

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
16.6.2026 10:00
Ikona komentáře 0
honor x80 pro max v ruce zadni strana

Honor chystá další přírůstek do oblíbené řady X a podle všeho si na něj schoval pořádné překvapení. Zatímco se konkurence přetahuje o každou stovku miliampérhodin navíc, uniklé fotky chystaného telefonu X80 Pro Max odhalily baterii, se kterou pravděpodobně nikdo nepočítal – gigantických 11 000 mAh.

Baterie, která zahanbí leckterou powerbanku

Pokud únik vyjde, nepůjde o žádné kosmetické navýšení. Dnešní vlajkové lodě se pohybují někde mezi 5 000 a 7 500 mAh, takže 11 000 mAh by znamenalo zhruba dvojnásobek běžné kapacity. Fotky telefonu v ruce navíc tuhle hodnotu podle dostupných informací potvrzují, viz obrázek níže.

honor x80 pro max 11 000 mah

K tomu by mělo přijít 90W nabíjení kabelem a reverzní nabíjení o výkonu 27 W – chystaný model by tak zvládl dobít i vaše sluchátka nebo druhý mobil. Sluší se ale dodat, že dokud výrobce výbavu oficiálně nepotvrdí, berte i tahle čísla zatím jen jako únik.

Co dále čekat od výbavy Honoru X80 Pro Max?

Vepředu se podle úniku objeví 6,78palcový OLED displej s rozlišením 2788 × 1280 a průstřelem uprostřed. O chod se má starat Snapdragon 6 Gen 5, tedy čip ze střední třídy – a tady je dobré zůstat nohama na zemi, výkonové rekordy od něj nečekejte. Základní verze má dostat 8 GB paměti RAM a 256GB úložiště.

samsung galaxy a26 barevne varianty
Cena Samsungu Galaxy A27 unikla ještě před startem. Levné telefony už zjevně nebudou levné Adam Kurfürst Zprávičky

Zezadu zaujme kruhový ostrůvek s 50Mpx hlavním fotoaparátem, podle prvních fotek to ale vypadá, že velký kruh možná skrývá jen jediný snímač. Záda mají vsadit na imitaci kůže ve dvoubarevném provedení a systém poběží na nadstavbě MagicOS 10 postavené na Androidu 16. Chybět nemá ani odolnost proti vodě a prachu spolu se zpevněnou konstrukcí.

Lákala by vás obří baterie i za cenu slabšího výkonu?

Zdroje: GSMArena, Gizmochina

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.2025
Samsung Galaxy S25 Ultra barevné pozadí

Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se

Adam Kurfürst
10.1.2025

Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně

Jakub Kárník
13.12.2024
muž s mobilem a aplikací WhatsApp

WhatsApp dokáže zlikvidovat paměť vašeho mobilu. Jak ho zkrotit?

Jana Skálová
30.12.2024
Xiaomi Mix Flip zadní displej

Druhé véčko od Xiaomi prý nabídne fantastické zlepšení. Ocení ho každý

Adam Kurfürst
6.1.2025

Přechod na nový mobil bude jednodušší. Google přinesl na Android fantastickou novinku

Jakub Kárník
27.11.2024