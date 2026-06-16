Honor X80 Pro Max má dostat gigantickou baterii. Uniklé fotky potvrzují 11 000 mAh Hlavní stránka Zprávičky Honor X80 Pro Max se má oficiálně představit ještě tento měsíc Hlavním lákadlem je baterie 11 000 mAh, kterou potvrdily i uniklé fotky telefonu v ruce O výkon se má starat spíš střednětřídní Snapdragon 6 Gen 5 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Honor chystá další přírůstek do oblíbené řady X a podle všeho si na něj schoval pořádné překvapení. Zatímco se konkurence přetahuje o každou stovku miliampérhodin navíc, uniklé fotky chystaného telefonu X80 Pro Max odhalily baterii, se kterou pravděpodobně nikdo nepočítal – gigantických 11 000 mAh. Baterie, která zahanbí leckterou powerbanku Pokud únik vyjde, nepůjde o žádné kosmetické navýšení. Dnešní vlajkové lodě se pohybují někde mezi 5 000 a 7 500 mAh, takže 11 000 mAh by znamenalo zhruba dvojnásobek běžné kapacity. Fotky telefonu v ruce navíc tuhle hodnotu podle dostupných informací potvrzují, viz obrázek níže. K tomu by mělo přijít 90W nabíjení kabelem a reverzní nabíjení o výkonu 27 W – chystaný model by tak zvládl dobít i vaše sluchátka nebo druhý mobil. Sluší se ale dodat, že dokud výrobce výbavu oficiálně nepotvrdí, berte i tahle čísla zatím jen jako únik. Co dále čekat od výbavy Honoru X80 Pro Max? Vepředu se podle úniku objeví 6,78palcový OLED displej s rozlišením 2788 × 1280 a průstřelem uprostřed. O chod se má starat Snapdragon 6 Gen 5, tedy čip ze střední třídy – a tady je dobré zůstat nohama na zemi, výkonové rekordy od něj nečekejte. Základní verze má dostat 8 GB paměti RAM a 256GB úložiště. Cena Samsungu Galaxy A27 unikla ještě před startem. Levné telefony už zjevně nebudou levné Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Zezadu zaujme kruhový ostrůvek s 50Mpx hlavním fotoaparátem, podle prvních fotek to ale vypadá, že velký kruh možná skrývá jen jediný snímač. Záda mají vsadit na imitaci kůže ve dvoubarevném provedení a systém poběží na nadstavbě MagicOS 10 postavené na Androidu 16. Chybět nemá ani odolnost proti vodě a prachu spolu se zpevněnou konstrukcí. Lákala by vás obří baterie i za cenu slabšího výkonu? Zdroje: GSMArena, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android baterie Honor únik Mohlo by vás zajímat Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024 WhatsApp dokáže zlikvidovat paměť vašeho mobilu. Jak ho zkrotit? Jana Skálová 30.12.2024 Druhé véčko od Xiaomi prý nabídne fantastické zlepšení. Ocení ho každý Adam Kurfürst 6.1.2025 Přechod na nový mobil bude jednodušší. Google přinesl na Android fantastickou novinku Jakub Kárník 27.11.2024