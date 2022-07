Honor začal v ČR prodávat své prémiové hodinky Watch GS 3

Společnost Honor začala před několika hodinami v ČR oficiálně prodávat své nové chytré hodinky Watch GS 3. Model, který kombinuje funkce pro aktivní uživatele i pěkný vzhled pro nošení do společnosti, se na náš trh dostává téměř po půl roce od chvíle, kdy byl celosvětově oznámen. Mezi hlavní lákadla nových hodinek patří 1,43“ AMOLED displej s jasem 1 000 nitů, tělo z nerezavějící oceli 316L, hmotnost pouhých 44 gramů nebo slušnou výdrž.

Honor Watch GS 3 přichází s více jak 100 předinstalovanými sportovními režimy a automatickou detekcí 6 různých sportovních aktivit. Pro ještě přesnější trasování aktuální polohy při outdoorových sportech mají hodinky ve výbavě dvoufrekvenční pásmo GNSS. Mimo to zvládnou bez problémů intenzivní teploty od -20 °C do 45 °C, navíc jsou voděodolné do hloubky 50 m. Využít také můžete 12 předinstalovaných fitness kurzů s celkem až 44 ukázkami cvičení.

Novinka nabídne maximální výdrž až 14 dní, v případě zapnutí GPS a dalších náročnějších funkcí jde o 30 hodin. Kromě sledování sportovních výkonů můžete využít také hudební přehrávač s kapacitou až 500 skladeb. Nechybí upozornění na zprávy, nastavení budíku, předpověď počasí nebo možnost přijmout příchozí hovor na spárovaném mobilním telefonu. Chytré hodinky Honor Watch GS 3 koupíte od pondělí 4. července v barevném provedení Midnight Black, cena je 5 490 Kč.

Co by vám scházelo u Honor Watch GS 3?

Zdroj: TZ