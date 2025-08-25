Honor MagicPad 3 přišel do Evropy. Má výkonný čip, obří baterii a 165Hz displej Hlavní stránka Zprávičky Honor MagicPad 3 se prodává ve Velké Británii za 599 liber (17 000 Kč) Tablet kombinuje 13,3" displej se 165Hz obnovovací frekvencí a čipset Snapdragon 8 Gen 3 Masivní baterie s kapacitou 12 450 mAh využívá křemíko-uhlíkovou technologii Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.8.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Čínský výrobce Honor uvedl svůj nejnovější tablet MagicPad 3 na britský trh, což naznačuje možný příchod do dalších evropských zemí včetně Česka. Zařízení se pyšní 13,3palcovým displejem a výkonným procesorem Snapdragon 8 Gen 3, který sice není nejnovější Elite verze, ale stále nabízí dostatečný výkon pro náročné aplikace a hry. Velký displej se 165Hz obnovovací frekvencí Honor MagicPad 3 disponuje 13,3″ LCD panelem s rozlišením 3200 × 2136 pixelů a poměrem stran 3:2. Displej podporuje obnovovací frekvenci až 165 Hz, která zajišťuje plynulé posouvání obsahu a minimální rozmazání při hraní her. Panel zobrazuje 1,07 miliardy barev s pokrytím barevného prostoru DCI-P3 a dosahuje jasu až 1 000 nitů v HDR režimu. Výrobce integroval technologii HONOR Eye Comfort Display s několika funkcemi pro ochranu zraku. Nechybí hardwarová redukce modrého světla, dynamické stmívání nebo režim proti kinetóze. Displej také obsahuje AI Defocus Display pro snížení únavy očí při dlouhodobém používání. Výkonný čipset, i když ne nejnovější Elite Pod kapotou pracuje procesor Snapdragon 8 Gen 3, který představuje loňskou vlajkovou řadu od Qualcommu. Honor bohužel nezvolil novější Snapdragon 8 Elite, který najdeme například v OnePlus Padu 3, který se u nás již prodává za 13 490 Kč. I přes to nabídne osmijádrový čipset dostatečný výkon pro multitasking, náročné aplikace i hraní her v nejvyšší kvalitě. Tablet běží na systému MagicOS 9.0.1 založeném na Androidu 15. K dispozici je konfigurace s 16 GB RAM a 512 GB úložiště, což poskytuje dostatek prostoru pro aplikace, média i dokumenty. Rekordní baterie s křemíko-uhlíkovou technologií Největší předností tabletu je bezpochyby křemíko-uhlíková baterie s kapacitou 12 450 mAh. Honor využívá vlastní technologii, která kombinuje vyšší energetickou hustotu s delší životností. Společně s čipem HONOR E2 pro správu energie a AI systémem řízení spotřeby zajišťuje celodenní výdrž i při náročném používání. Tablet váží 595 gramů a měří pouhých 5,79 mm na tloušťku. Tělo z hliníkové slitiny má speciální povrchovou úpravu, která odolává otiskům prstů a každodennímu opotřebení. Design se zaoblenými hranami typu double-R usnadňuje držení v ruce. AI funkce pro produktivitu MagicPad 3 přináší několik AI funkcí pro zvýšení produktivity. Nástroje AI Writing Tools pomáhají se sumarizací textu, přeformulováním obsahu a opravou chyb. Pro online schůzky nabízí AI Voiceprint Noise Cancellation, který odfiltruje hlasy v pozadí, a funkci AI Speech to Text pro přepis konverzací v reálném čase. Zvukový systém tvoří osm reproduktorů s podporou HONOR Spatial Audio. Tablet obsahuje 13Mpx hlavní kameru s automatickým ostřením, 2Mpx makro snímač a 9Mpx přední kameru pro videohovory. Cena a dostupnost Honor MagicPad 3 se ve Velké Británii prodává za 599,99 libry (přibližně 17 000 Kč), v rámci zaváděcí akce je ale dostupný s promo kódem za 499,99 libry (14 100 Kč). Zákazníci navíc obdrží zdarma klávesnici Smart Touch Keyboard a stylus Magic-Pencil 3 v celkové hodnotě dalších několika tisíc korun. Uvedení tabletu na britském trhu naznačuje možnou expanzi do dalších evropských zemí. Honor v minulosti často rozšiřoval dostupnost svých produktů postupně napříč Evropou, takže příchod do Česka není vyloučený. Oficiální potvrzení pro náš trh však zatím chybí. Zaujal vás Honor MagicPad 3? Pořídili byste si tablet s obří baterií za tuto cenu? Zdroj: Honor O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android tablet Honor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Tablet Mohlo by vás zajímat Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1. Xiaomi to myslí s tablety vážně: Chystá model se supervýkonným čipem a OLED displejem Jakub Kárník 10.1. Toto se Honoru líbit nebude! Evropské ceny řady Magic 7 jsou venku Jakub Kárník 20.12.2024 Takto má vypadat nástupce povedeného dostupného tabletu OnePlus Go. Přináší velkou baterii a extra plynulý displej Adam Kurfürst 28.12.2024 Nový Honor Magic7 Lite vsadil všechny trumfy na baterii. Kapacitou skutečně překvapí, ale co zbytek výbavy? Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi přináší zajímavou vánoční nabídku. K mobilům můžete dostat jako dárek fajn tablet Libor Foltýnek 2.12.2024