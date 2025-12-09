Honor Magic8 Lite přináší obří baterii a neskutečně jasný displej Hlavní stránka Zprávičky Honor oficiálně představil smartphone Magic8 Lite s obří 7 500mAh baterií využívající Telefon disponuje 6,79" OLED displejem s jasem až 6 000 nitů a certifikací IP69K pro maximální odolnost Novinka dorazí do Evropy v lednu 2026, s nejvyšší pravděpodobností dorazí i do Česka Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.12.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Čínská značka Honor rozšířila svou řadu Magic8 o cenově dostupnější model Magic8 Lite. Hlavním lákadlem novinky je obrovská 7 500mAh baterie využívající křemíkovo-uhlíkovou technologii, která podle výrobce zajistí až třídenní výdrž na jedno nabití. Telefon zároveň potěší vysokou odolností včetně certifikace IP69K. Baterie, která vydrží tři dny Honor u modelu Magic8 Lite i tentokrát sází především na výdrž. Kapacita 7 500 mAh je v této cenové kategorii skutečně mimořádná a výrobce uvádí konkrétní čísla: až 52,5 hodiny přehrávání hudby, 23,8 hodiny online videa nebo 16,8 hodiny hraní her. Baterie navíc funguje v teplotním rozsahu od -30 °C do +55 °C a po šesti letech používání si má zachovat více než 80 % původní kapacity. O doplnění energie se stará 66W drátové nabíjení. Telefon také podporuje reverzní nabíjení s výkonem 7,5 W, takže poslouží jako nouzová powerbanka pro příslušenství. Odolnost na úrovni prémiových modelů Honor Magic8 Lite se pyšní certifikacemi IP66, IP68 a IP69K, což znamená odolnost vůči prachu i tlakové vodě. Telefon zvládne ponor do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut a odolá i kontaktu s horkou vodou po dobu až 10 sekund. Zajímavostí je SGS 5-Star Comprehensive Reliability Certification, díky níž má telefon přežít pád z výšky až 2,5 metru na určité povrchy. Honor toho dosáhl kombinací technologie Ultra-Bounce s nenewtonovskou kapalinou a extra hlubokého tvrzeného skla. Displej s vysokým jasem Přední stranu pokrývá 6,79″ OLED panel s rozlišením 1200 × 2640 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje 6 000 nitů v HDR obsahu, což je hodnota typická spíše pro vlajkové lodě. Displej dále nabízí PWM stmívání na frekvenci 3 840 Hz a velmi tenké rámečky o šířce pouhých 1,3 mm. Snapdragon 6 Gen 4 a 108Mpx fotoaparát Uvnitř telefonu pracuje čipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 v kombinaci s 8 GB RAM a úložištěm o velikosti 256 nebo 512 GB. Honor využívá technologii RAM Turbo, která virtuálně rozšiřuje operační paměť o dalších 8 GB. Jednoznačně nejlepší mobil za 5 tisíc! Honor 200 má slušný čip, krásný displej i schopné foťáky Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Fotografickou výbavu tvoří 108Mpx hlavní snímač s velikostí 1/1,67″ a optickou i elektronickou stabilizací obrazu. Doprovází jej 5Mpx ultraširokoúhlý objektiv a na přední straně 16Mpx selfie kamera. Telefon nabízí AI funkce jako AI Eraser, AI Cutout nebo AI Outpainting pro úpravu snímků. Dostupnost a cena Honor Magic8 Lite se bude prodávat v barvách Forest Green, Midnight Black a Reddish Brown. Do Evropy by měl dorazit v lednu 2026. Cenu výrobce zatím nezveřejnil, ale předchůdce Magic7 Lite startoval na ceně 7 990 Kč. Telefon oznámilo i české tiskové zastoupení, které však explicitně nepotvrdilo, že dorazí k nám. Vzhledem k tomu, že se u nás předchozí modely prodávaly, je ale více než pravděpodobné, že se s Magic8 Lite setkáme i na pultech zdejších obchodů. Zaujala vás obří baterie Honor Magic8 Lite? Zdroje: Honor/PR Newswire, GSMArena, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Honor Střední třída Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Google Pixel 10 Pro se představuje ve fanouškovském videu. Co řeknete designu? Adam Kurfürst 27.12.2024 Konkurence se třese! POCO X7 Pro míří do Česka se skvělou výbavou, známe všechny parametry Adam Kurfürst 26.12.2024