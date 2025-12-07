Jednoznačně nejlepší mobil za 5 tisíc! Honor 200 má slušný čip, krásný displej i schopné foťáky Hlavní stránka Zprávičky Honor 200 s 6,7palcovým AMOLED displejem a trojitým fotoaparátem spadl z původních 14 999 Kč na 4 689 Kč Se slevovým kupónem O2BF2025 dostáváte telefon s 2,5× optickým zoomem a 100W nabíjením Za tuto cenu nejlepší mobil na trhu – konkuruje loňským budget vlajkám za dvojnásobek Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.12.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Honor 200 přišel loni v červnu za 14 999 Kč, postupem času klesl na deset tisíc a nyní u O2 stojí jen 4 689 Kč se slevovým kupónem O2BF2025. Nemusíte být zákazníkem O2, aby sleva platila. Za méně než pět tisíc dostáváte telefon, který před rokem konkuroval dvojnásobně dražším modelům. Co za ty peníze dostanete 6,7palcový AMOLED displej s rozlišením 2664 × 1200 pixelů a frekvencí 120 Hz patří k tomu nejlepšímu, co v této cenové kategorii seženete. Maximální jas 4 000 nitů znamená perfektní čitelnost i na přímém slunci. Displej má zakřivené hrany, což vypadá hezky, ale někdy to komplikuje interakci s gesty. Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 stačí pro běžné použití i náročnější hry. Za tuto cenu jde jednoznačně o nejvýkonnější telefon, v AnTuTu přesahuje 800 000 bodů, v této třídě vidíme spíše skóre okolo 300 – 500 000 bodů. 8 GB RAM plus funkce Turbo RAM, která přidá dalších 12 GB z úložiště, zajišťuje plynulé přepínání mezi aplikacemi. 256GB úložiště je dnes standard, který většině lidí vyhovuje. Fotoaparáty jako hlavní deviza Trojitý fotoaparát zahrnuje 50MPx hlavní senzor Sony IMX906 s optickou stabilizací, 50MPx teleobjektiv s 2,5× optickým zoomem a 12MPx ultraširokoúhlý objektiv. V praxi to znamená, že fotíte kvalitně přes celý rozsah ohniskových vzdáleností. Spolupráce se Studiem Harcourt přináší AI režim pro portréty. CHCI HONOR 200 5G Přední kamera má 50 MPx, což je nadstandardní rozlišení. Selfies a videohovory vypadají dobře. Honor 200 bude fotit srovnatelně jako mnohem dražší telefony – kupříkladu Xiaomi 15T, Pixel 9a nebo Galaxy A56. Baterie a software Kapacita 5 200 mAh vydrží celý den bez problémů, i když telefon intenzivně používáte. 100W nabíjení doplní baterii za půl hodiny, 15 minut nabití stačí na 60 %. Nabíječka není v balení, jen kabel. Systém Android 14 s nadstavbou MagicOS má své zvláštnosti – některá gesta nefungují standardně, notifikace se občas zpozdí. Honor však telefonu slíbil 4 velké aktualizace softwaru, majitelé se tedy dočkají až Androidu 18. CHCI HONOR 200 5G Za necelých pět tisíc je Honor 200 nejlepší volba na trhu. Konkurence v této cenové kategorii nenabízí ani optický zoom, ani tak rychlé nabíjení. O výkonu a fotoaparátech se pak ani nebavme. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Honor Honor 200 slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.