Honor Magic8 Lite přichází do Česka. Za 9 tisíc nabídne obří baterii s rychlým nabíjením a displej s brutálním jasem Hlavní stránka Zprávičky Honor Magic8 Lite přichází na český trh s gigantickou 7 500mAh baterií a cenou 8 990 Kč Telefon střední třídy nabízí odolnost IP69K a 6,79" AMOLED displej se špičkovým jasem až 6 000 nitů V prodeji bude od 15. ledna spolu s vlajkovým modelem Magic8 Pro Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Honor před několika dny oficiálně představil svou novou řadu Magic8, jejíž součástí je i model střední třídy Magic8 Lite. Výrobce sice prozradil veškeré specifikace, tuzemskou cenu však ponechal zahalenu tajemstvím. Tu se nyní podařilo zjistit nám – podle informací z e-shopu iSpace bude Honor Magic8 Lite v konfiguraci 8/256 GB stát 8 990 Kč. V prodeji bude od 15. ledna, kdy se na trh dostane i vlajkový Magic8 Pro. Baterie, která prý vydrží i tři dny Hlavním tahákem novinky je bezesporu 7 500mAh křemíkovo-uhlíková baterie, která podle Honoru představuje novou „Éru 8″ v technologii smartphonových akumulátorů. Výrobce udává výdrž až tři dny běžného používání na jedno nabití, přičemž konkrétní čísla hovoří o 49 hodinách streamování hudby, 22 hodinách přehrávání online videa nebo necelých 16 hodinách hraní her. K dispozici je 66W rychlé nabíjení, které dokáže baterii doplnit v rozumném čase. Zajímavostí je režim Ultra Power Saving, který při pouhých 2 % zbývající kapacity umožní ještě 60 minut telefonování. Honor rovněž uvádí, že baterie by měla díky speciálním algoritmům vydržet až šest let běžného používání bez výrazné degradace. Odolnost na úrovni vlajkových lodí Magic8 Lite se pyšní certifikací IP66, IP68 i IP69K, což znamená odolnost nejen proti ponoření do vody, ale i proti vysokotlakým vodním tryskám. Telefon navíc jako první v oboru získal certifikaci SGS Triple Resistant Premium Performance, která potvrzuje odolnost proti pádům z výšky až 2,5 metru na vybrané povrchy. Zařízení také funguje v teplotním rozmezí od -30 °C do +55 °C. Displej s extrémním jasem Přední stranu zabírá 6,79″ AMOLED panel s rozlišením 2 640 × 1 200 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Displej zobrazuje 1,07 miliardy barev a může se pochlubit špičkovým jasem až 6 000 nitů, byť tato hodnota platí pouze pro lokální krátkodobé maximum. Běžný jas činí 800 nitů, v režimu vysokého jasu pak 1 800 nitů. Rámečky kolem displeje mají tloušťku pouhých 1,3 mm. Specifikace odpovídající střední třídě Pod kapotou pracuje procesor Snapdragon 6 Gen 4 v kombinaci s 8 GB RAM a 256GB úložištěm. Díky technologii RAM Turbo lze operační paměť virtuálně rozšířit o dalších 8 GB. Jde o čipset určený spíše pro běžné používání – surfování po internetu, sociální sítě či méně až středně náročné hry zvládne bez problémů, na hraní sofistikovanějších titulů v maximální kvalitě však není stavěný. Fotovýbava zahrnuje 108Mpx hlavní snímač se světelností f/1,75 a optickou stabilizací obrazu, který doplňuje 5Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Selfie kamera disponuje rozlišením 16 Mpx. Video telefon natáčí maximálně ve 4K. Honor do telefonu integroval také několik AI funkcí pro úpravu fotografií, včetně odstranění objektů nebo rozšíření záběru. Ze zbývající výbavy lze zmínit podporu 5G, Wi-Fi 6, NFC pro bezkontaktní platby, Dual SIM (nano SIM + eSIM) a Android 15 s nadstavbou MagicOS 9.0. Telefon měří na tloušťku 7,76 mm a váží 189 gramů. K dispozici bude v zelené a černé barvě. Pro koho je Magic8 Lite vhodný? Honor Magic8 Lite cílí především na uživatele, kteří upřednostňují výdrž baterie před absolutním výkonem. Hodí se pro ty, kdo tráví hodně času na cestách bez přístupu k nabíječce, nebo pro každého, komu vadí každodenní nabíjení telefonu. Nadstandardní odolnost ocení aktivní uživatelé nebo lidé pracující v náročnějších podmínkách. Naopak pokud hledáte herní výkon nebo co možná nejlepší fotovýbavu, budete se muset poohlédnout jinde. Za pouhých 5 990 Kč lze nyní pořídit například Redmi Note 14 Pro+ 5G s výkonnějším čipsetem nebo větším obrazovým snímačem u primární kamery. Co říkáte na Honor Magic8 Lite? Zdroje: TZ/Honor, iSpace 