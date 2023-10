Honor Magic Vs2 si odbyl premiéru v domovské Číně

Starší procesor nevadí, dva LTPO displeje potěší

Cena šla dolů, dostupnost v Evropě je nejistá

Ještě před několika lety se zdálo, že skládací telefony zůstanou na okraji zájmu zákazníků (a také výrobců). Ale v roce 2023 se objevila řada zajímavých strojů a zatím posledním přírůstkem do rodiny skládacích telefonů je Honor Magic Vs2. Přitom od představení Honoru Magic V2 uplynulo jen pár měsíců. Novinka přejala řadu funkcí od svého staršího sourozence, výrobce ale současně sáhl k několika kompromisům a výsledkem je nižší cena.

Honor Magic Vs2 je skládacím telefonem a spoléhá na konstrukci typu kniha, není to tedy stále populárnější véčkové konstrukce. S designem si výrobce pohrál, tloušťka telefonu je pěkných 10,7 milimetrů, hmotnost příjemných 229 gramů. Vnější displej je LTPO panel s úhlopříčkou 6,43 palce, díky tomu můžete pomocí tohoto displeje pohodlně ovládat prakticky všechny aplikace, není to jen nouzové řešení nebo displej pro notifikace. Hlavní displej má úhlopříčku téměř 8 palců a disponuje rozlišením 2344 × 2156 pixelů. I hlavní displej nabízí LTPO technologii s proměnlivou obnovovací frekvencí, za to si výrobce zaslouží pochvalu.

V úvodu článku jsem zmiňoval kompromisy, prvním je procesor. Honor Magic Vs2 je poháněn procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, což není úplně nejnovější verze (na obzoru už je Snapdragon 8 Gen 3). Výkon vám ale nebude chybět, použitý procesor se pořád řadí ke špičce a to výkonem i spotřebou. Základní varianta telefonu nabízí úložiště s kapacitou 256 GB spojené s 12 GB operační paměti, nechybí ani verze s dvojnásobným úložištěm a 16 GB RAM (jen tak na okraj – můj současný telefon disponuje 12 GB a tato hodnota mi přijde více než dostatečná).

Honor Magic Vs2 je fešák za rozumnou cenu

Po spuštění telefonu se můžete těšit na Android 13 v kombinaci s rozhraním MagicOS. Energii zajistí baterie s kapacitou 5000 mAh, doplnit ji můžete pomocí 66W rychlého nabíjení. To už dnes není rekordní hodnota, ale procenta naskakují každou minutu a jakákoliv vyšší rychlost nabíjení už je jen příjemným bonusem. Rychlost nabíjení pro mě není u skládacích telefonů tím nejdůležitějším prvkem výbavy. K těm nejdůležitějším se řadí fotoaparát, Honor Magic Vs2 nabízí na zádech hned tři fotoaparáty. Hlavní snímač s rozlišením 50 megapixelů, širokoúhlý snímač s rozlišením 12 megapixelů, třetí snímač nabídne 2,5x zoom a rozlišení 20 megapixelů. Fotoaparáty najdete také v obou displejích, stejné je rozlišení 16 megapixelů.

Nejvýhodnější vlajkovka současnosti? Špičkový HONOR Magic5 Pro zlevnil o 10 tisíc čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Honor Magic Vs2 se nabízí ve třech barvách, kromě černého provedení si zákazníci v Číně mohou pořídit modrou nebo fialovou verzi. Cena se pohybuje (v závislosti na kapacitě operační paměti a interního úložiště) lehce pod hranicí 30 tisíc korun, tedy pokud použijeme prostý přepočet z místní měny. Zatím nemáme žádné oficiální informace o případné dostupnosti tohoto telefonu v Evropě.

Jak se vám líbí Honor Magic Vs2?

Zdroj: Honor