Společnost Honor sice dosud oficiálně nepotvrdila svou účast na veletrhu MWC 2023, který se bude tradičně konat v Barceloně, avšak na oficiálním webu se nyní objevil teaser, který prozrazuje, že se telefonů čínského výrobce dočkáme.

Jeden z leakerů se s námi podělil o obrázek, na kterém vidíme slogan “Go beyond the Galaxy to witness the real Magic”, což by se dalo volně přeložit jako “Překonejte galaxii, abyste viděli skutečnou magii”, z čehož vyplývá, že nový model Magic půjde po krku telefonům od Samsungu. Honor tedy rozhodně nemá malé ambice. Ostatně už několikrát ukázal, že umí dělat i špičkové smartphony, viz třeba Honor Magic4 Ultimate.

Ti bystřejší z vás jistě zaznamenali, že se na obrázku nachází také vůbec první snímek černé díry, který zachytil teleskop Event Horizon v loňském roce. Jsme velice zvědaví, s čím se Honor nakonec ukáže a zda bude skutečně konkurovat těm nejlepším smartphonům na trhu.

Koupili byste si vlajkovou loď od Honoru?

Zdroj: GSMArena