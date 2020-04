Společnost Honor včera představila tři nové telefony ze své řady Honor 9. Konkrétně jde o modely 9C, 9A a 9S. Všechny tři mají specifikace spíše nízké třídy, ovšem pochlubí se velkými bateriemi a zajímavými cenovkami. Dnes se budeme bavit o prvním z nich, tedy Honor 9C, který byl včera oficiálně představen.

Honor 9C oficiálně představen

Přední stranu Honor 9C pokrývá 6,39″ IPS panel s HD + rozlišením (1560 x 720 pixelů) a průstřelem v levém horním rohu. Zde se nachází 8 megapixelová selfie kamerka. Telefon je na první pohled svými specifikacemi velice podobný telefonu Honor Play 4T a to včetně hlavního 48 megapixelového fotoaparátu s automatickým ostřením. Vedle něj se pak nachází 8 megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát 2 megapixelový hloubkový senzor.

Pod kapotou pak tiká čipset Kirin 710A, kterému sekundují 4 GB operační paměti RAM a 64 GB úložiště, které lze rozšířit skrz microSD kartu. Co se týče systému, běží zde Android 10 s nadstavbou Magic UI 3.1. Přesto, že má telefon nárok na Google služby (respektive jeho čipset) je zde nenalezneme a místo nich jsou zde Huawei služby. To je trochu škoda, když je telefon určen pro ruský, potažmo evropský trh. O výdrž se pak stará 4 000 mAh baterie a nebude chybět NFC. Telefon jde do prodeje 4. května a to za cenu 12 999 RUB, tedy asi 4 500 korun bez daně.

