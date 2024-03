Honor zničehonic oznámil nový model 90 Smart

Dle našich zjištění se dřív či později dostane i do Česka

Bohužel nemá zrovna moderní čip, ale třeba si vás dovede získat jinak

Loni v červenci se na tuzemský trh dostal model Honor 90, který lákal na 200Mpx fotoaparát a zajímavý design. Neméně nápadně vypadá také nový Honor 90 Smart, který byl v tichosti oficiálně oznámen teprve před několika dny. Nám se nyní podařilo zjistit, že telefon s nejvyšší pravděpodobností přijde také do Česka.

Z oficiálního zdroje se nám povedlo získat kompletní uživatelský manuál pro Honor 90 Smart v českém jazyce, což skoro jasně nasvědčuje tomu, že dřív nebo později přistane i na pultech tuzemských obchodů. Zatím bohužel přesně nedovedeme říct, kolik bude stát, ale ve Francii se prodává za 249 eur, což v přepočtu představuje necelých 6 300 korun. Jedná se přitom o konfiguraci 4/128GB – takhle malá porce RAM mě osobně trošku zaskočila, ale třeba si ji Honor dokáže před spotřebiteli obhájit jinými přednostmi.

Honor 90 Smart je zajímavý například 108Mpx fotoaparátem. Bohužel, doprovázen je pouze 2Mpx makro snímačem a hloubkovým senzorem totožného rozlišení. Ultra širokoúhlá kamera, která bývá i v téhle cenové kategorii standardem, tedy naprosto schází.

Pod kapotou telefonu narazíme na 7nm čipset MediaTek Dimensity 6020, což popravdě také není žádná sláva. Co už ale zní daleko lákavěji, je baterie s kapacitou 5 330 mAh. Maximální podporovaný výkon nabíjení pak činí 35 W, k čemuž by šlo dodat něco ve smyslu „not great, not terrible“ (ani skvělé, ani strašné). Honor 90 Smart je dále vybaven 6,8palcovým TFT LCD panelem s rozlišením FullHD+ (2412×1080 pixelů), 90Hz obnovovací frekvencí a 850niotvým jasem, dodává se s Androidem 13 a nadstavbou MagicOS 7.2.

Honor 90 Smart, navzdory svému názvu, se čistě při pohledu na specifikace nezdá být tou nejchytřejší volbou. Daleko výhodněji se jeví například POCO X6 5G, které disponuje výkonnějším procesorem, výrazně větší porcí RAM nebo lepším displejem.

Líbí se vám Honor 90 Smart po designové stránce?

Zdroje: vlastní, Honor (1, 2)