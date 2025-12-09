Honor 400 Smart opravdu působí jako chytrá volba pro nenáročné. Má velkou baterii a zajímavé funkce Hlavní stránka Články Honor 400 Smart cílí na uživatele, kteří chtějí telefon pod 5 tisíc korun Nabízí velkou baterii s kapacitou 6 500 mAh a solidní čip Snapdragon 6s Gen 3 Zaujme i nadstavbou MagicIOS 9.0 s hromadou AI funkcí a ostrůvkem Magic Capsule Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Součástí rodinky telefonů střední třídy Honor 400 je také model s přídomkem Smart, který ze všech modelů představuje cenově nejdostupnější řešení. Cílí tedy na uživatele, jimž se za mobil nechce utrácet více než 5 tisíc korun. Navzdory tomu, že aktuálně doopravdy vychází jen na 4,5 tisíce, nabízí v řadě ohledů zajímavou výbavu. Pojďme se tedy blíže podívat na jeho kladné i záporné stránky a vynést verdikt, který by vám měl pomoct se zodpovězením otázky, zda byste si měli pořídit právě tento telefon. Obří baterie s kapacitou 6 500 mAh Podpora 5G konektivity Odolná konstrukce Praktické tlačítko na konstrukci MagicOS 9.0 se zajímavými funkcemi Jaké jsou kompromisy? Verdikt: Proč si (ne)koupit Honor 400 Smart? Obří baterie s kapacitou 6 500 mAh Trendem letošního roku na poli smartphonů bylo zvyšování kapacity baterie. Aktivně se jej chytili především čínští výrobci (jako Xiaomi, OnePlus nebo právě Honor), kteří nové generace telefonů vybavili mnohdy výrazně většími bateriemi oproti těm předchozím. Honor 400 Smart je překvapivě jedním z těch telefonů, jejichž kapacita překročila hranici 6 000 mAh. Se svou 6 500mAh baterií je připraven vydržet více než jeden den i při aktivnějším používání. Jedinou nevýhodou může být podpora pouze 35W nabíjení. Pokud jste zvyklí smartphone nabíjet pouze přes noc, jednoduše se s touto hodnotou spokojíte. Jestliže ale rádi doplňujete šťávu i přes den, zvlášť když spěcháte, může vás v tomto ohledu Honor 400 Smart mírně omezovat. Celkově se ale dá říct, že co do baterie jednoznačně patří k tomu nejlepšímu, co tato cenová kategorie dokáže nabídnout. Podpora 5G konektivity Jeden by si mohl říct, že podpora 5G je dnes už samozřejmostí, ale není tomu tak – třeba Honor X7d si musí vystačit pouze s LTE konektivitou. Honor 400 Smart je až na pár změn přeznačenou verzí tohoto modelu – tou nejdůležitější je přítomnost podstatně výkonnějšího čipu Snapdragon 6s Gen 3, který podporuje 5G. Máte-li u svého operátora zřízený tarif, který vám umožňuje využít plný potenciál 5G sítí, pak byste se měli dívat po telefonech s jejich podporou. Honor 400 Smart vás tedy v tomhle ohledu nezklame. Odolná konstrukce U Honoru 400 Smart výrobce dále zvýrazňuje odolnost konstrukce. Uvádí konkrétně, že ji testoval třeba pomocí zkoušky pádu na ocelovou desku (10 000x) nebo opakovaným mačkáním zapínacího tlačítka (210 000x). I proto si telefon vysloužil certifikaci SGS Premium Performance odolnosti proti pádu a rozbití. Za zmínku určitě stojí také certifikace IP54, jež činí telefon odolným vůči prachu a stříkající vodě. Deště se tak rozhodně bát nemusíte. Praktické tlačítko na konstrukci Honor 400 Smart na svém těle nemá pouze standardní tlačítka pro zapínání a ovládání hlasitosti. Na levém boku naleznete také speciální tlačítko, jemuž můžete přiřadit nejrůznější úlohy od spouštění aplikací přes vytvoření snímku obrazovky až po rozsvícení svítilny. Při dlouhém stisknutí tlačítka pak Honor láká na rychlý přístup k AI nástrojům nebo praktické vychytávce Circle to Search od Googlu. Tlačítko samotné je velmi pravděpodobně inspirováno takzvaným Action buttonem od Applu (poprvé se objevil u modelů iPhone 15 Pro). MagicOS 9.0 se zajímavými funkcemi Když už jsme narazili na funkce, pojďme se blíže podívat na software. Nadstavba MagicOS 9.0 postavená na Androidu 15 toho totiž skrývá daleko víc. Podporuje například vychytávku Magic Capsule, díky níž se kolem průstřelu se selfie kamerou může vytvořit interaktivní ostrůvek zobrazující notifikace nebo aktuální informace (například přehrávání hudby, čas na stopkách atd.). I zde by se Honor nejspíš jen těžce bránil proti tvrzení, že je funkce inspirovaná Dynamic Islandem z iPhonů. Honor 400 Smart nabízí také AI nástroje pro úpravu obrázků. Guma dokáže odstranit z pozadí kolemjdoucí nebo nežádoucí objekty, pomocí rozšíření lze pozadí učinit větším a nechybí ani vychytávka pro otevření očí těch, kteří na skupinové fotografii mrkli. Jaké jsou kompromisy? Navzdory výše zmíněným pozitivům se u Honoru 400 Smart poměrně jednoduše dají vyjmenovat také kompromisy. Prvním z nich je displej, který využívá panelovou technologii TFT LCD. Nejde tedy o AMOLED, jenž nabízí živější a sytější barvy nebo věrnější zobrazení černé. Také 850nitový HBM jas zdaleka nepředstavuje to nejlepší, co v této cenové hladině najdete – kupříkladu Redmi Note 14 4G za 2,5 tisíce nabídne AMOLED obrazovku s 1 800nitovým jasem. Dále je vhodné upozornit na absenci ultraširokoúhlé kamery. Honor 400 Smart disponuje pouze 50Mpx primárním objektivem a 2Mpx makro snímačem, jejichž kombinace sice pokryje většinu základních potřeb, ale nadšenci do focení by určitě ocenili lepší hardware. Verdikt: Proč si (ne)koupit Honor 400 Smart? Honor 400 Smart bych se ve výsledku nebál považovat za opravdu chytrou volbu pro méně náročné uživatele. Pokud vám nebude vadit absence ultrašíra nebo displej s horší panelovou technologií a silnou bradou, dostanete za 4,5 tisíce zařízení s velmi dobrými specifikacemi. Pochvalu si kromě kapacity baterie zaslouží i nadstavba plná zajímavých funkcí nebo odolná konstrukce s šikovným tlačítkem na levém boku. Co vás na Honoru 400 Smart zaujalo nejvíc? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 