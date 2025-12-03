Honor 400 se ve střední třídě neztratí. Těmito 5 vlastnostmi mě zaujal Hlavní stránka Články Honor 400 je letošní model střední třídy, aktuálně vyjde na 11 tisíc Pyšní se originálním designem a displejem s fantastickým jasem Zaujme i 200Mpx fotoaparátem nebo funkcemi využívajícími AI Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.12.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Vlivem přítomnosti diskutovanějších androidů střední třídy od Samsungu či Xiaomi může být občas lehké opomenout zařízení dalších výrobců. A je to rozhodně škoda, neboť i ta mnohdy nabízejí zajímavou kombinaci parametrů a pozoruhodné systémové funkce. Ideálním příkladem je Honor 400, který na náš trh dorazil letos v květnu. Pokud chcete sobě nebo svým blízkým nadělit pod stromeček telefon s cenou kolem 11 tisíc korun, mohl by se i tento model nacházet na vaší listině kandidátů – a hned vám představím důvody, proč. Originální, ale ne příliš výstřední design Displej se šíleným maximálním jasem Fotoaparát s podporou umělé inteligence Vysoká kapacita úložiště Systém se spoustou AI funkcí Verdikt: Proč byste měli chtít Honor 400? Originální, ale ne příliš výstřední design Honor 400 se po stránce designu nebojí trošku odlišit, ale stejně tak by se dalo říct, že se nepouští do zbytečně riskantních řešení. Narážím tím konkrétně na ostrůvek s fotoaparáty, který mírně vystupuje ze zad a tvarem připomíná zakulacený rovnoramenný lichoběžník. Svou vizáží zkrátka nepůsobí nudně, ale nestrhává na sebe ani zbytečně moc pozornosti. Když se pak zaměřím na konstrukci jako celek, zaujala mě 184g hmotnost. Už když jsem ze svého Pixelu 9 Pro XL přešel na daleko kompaktnější POCO F8 Pro, které aktuálně testuji, ucítil jsem v ruce úlevu – a to se stále bavím o 199g modelu. Honor 400 je ještě lehčí a pyšní se také pouze 7,3mm tloušťkou. Co se pak týče bočního rámu, i přes užití plochých hran jsem spíše zklamán – tvořen je totiž plastem, ačkoliv by na první pohled (zejména u luxusnější zlaté verze Desert Gold) mohl působit kovově. Přední strana telefonu nicméně vypadá úchvatně díky tenoučkým rámečkům okolo displeje a selfie kameře v průstřelu. Zde zkrátka Honoru není co vytknout. Displej se šíleným maximálním jasem Tímto se plynule přesouváme k obrazovce, která se zdá být jednou z hlavních předností modelu. 6,55” AMOLED panel využívá solidní rozlišení 2736×1264 pixelů a překvapí až 5 000nitovým jasem ve špičce. V této cenové kategorii uvádí podobně vysokou hodnotu snad jen Infinix GT 30 Pro, který se ale u nás neprodává. I testy portálu GSMArena ukázaly, že Honor 400 co do jasu překonává třeba POCO F7 Pro nebo Samsung Galaxy S24 FE. Z dalších parametrů je vhodné vypíchnout 120Hz obnovovací frekvenci, schopnost vykreslit až 1,07 miliardy barevných odstínů anebo certifikace Netflix HDR a Amazon HDR. Příjemnou třešničku na dortu pak představuje funkce pro boj s kinetózou (nevolností při pohybu). Pokud je vám tedy nepříjemné sledovat obsah na telefonu třeba při jízdě v automobilu, můžete si aktivovat vychytávku, která vám bude na displeji ukazovat tečky simulující pohyby vozidla (zrychlení, zpomalení, zatáčení atp.). Fotoaparát s podporou umělé inteligence Snad vůbec nejvyzdvihovanější součástí těla Honoru 400 je jeho primární fotoaparát. Využívá poměrně velký (1/1,4”) 200Mpx senzor Samsung ISOCELL HP3, který také najdeme například v populárním Xiaomi Redmi Note 14 Pro+. Nabízí optickou stabilizaci obrazu a díky umělé inteligenci zvládne působivé věci. Honor konkrétně uvádí, že díky precizně navrženým algoritmům zachytíte detailní fotografie i s 15x či 30x zoomem. Výrobce také láká na AI vylepšující portrétní fotografie, která má zajistit krásné výsledky i v noci. Na zadní straně má Honor 400 pouze jeden doprovodný objektiv, a to ultraširokoúhlý. Ten nabízí rozlišení 12 Mpx a 112° zorné pole. Již jednou jmenovaná přední kamera je pak 50Mpx, což je ideální pro pořizování detailních selfíček. Vysoká kapacita úložiště Na první dobrou snadno přehlédnutelnou, ale v praxi velmi dobře ocenitelnou vlastností Honoru 400 je jeho úložiště. V Česku se telefon oficiálně prodává pouze v konfiguraci s 512 GB místa. Rozhodně se tak nebudete muset bát stahovat spoustu aplikací, her či multimédií, a navíc vám zbyde dostatek místa pro vaše vlastní fotografie či videa. CHCI HONOR 400 Systém se spoustou AI funkcí Nebyl by to smartphone roku 2025 bez nášupu umělé inteligence. I když vynecháme už zmíněné vychytávky, najde se hromada AI funkcí, které si určitě zaslouží být zmíněny. Do nadstavby MagicOS 9.0 založené na Androidu 15 výrobce například implementoval funkci pro detekci deepfaků, která vám pomůže rozpoznávat falešná videa v online prostoru. Nechybí ani „AI překlad“ pro překlad konverzací v reálném čase nebo nástroje pro psaní. Samozřejmostí je také integrace umělé inteligence Gemini nebo podpora praktické funkce Circle to Search (Vyhledávání zakroužkováním). Verdikt: Proč byste měli chtít Honor 400? V cenové kategorii od 10 do 13 tisíc byste rozhodně našli výkonnější zařízení – Honor 400 s čipsetem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 například snadno podlehne bestiím od POCO – ale kombinací šíleně jasného displeje, velmi dobrého fotoaparátu podporovaného algoritmy a zajímavými AI funkcemi rozhodně umí zaujmout. Pokud vám nejde tolik o čísla v benchmarcích a oceníte telefon se zajímavým softwarem, pak byste o Honoru 400 měli seriózně uvažovat. KOUPIT HONOR 400 Čím vás Honor 400 oslovil nejvíc? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Honor Střední třída Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Google Pixel 10 Pro se představuje ve fanouškovském videu. Co řeknete designu? Adam Kurfürst 27.12.2024 Konkurence se třese! POCO X7 Pro míří do Česka se skvělou výbavou, známe všechny parametry Adam Kurfürst 26.12.2024