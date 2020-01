Z mobilního Chrome zmizí hlasové vyhledávání. Má ale dobrého nástupce

Standardní hlasové vyhledávání v mobilní verzi prohlížeče Chrome bude za pár měsíců minulostí. Google se rozhodl udělat trochu pořádek ve svých technologiích, které poskytují reakce a zpětnou vazbu na lidský hlas, a nahradí dosavadního pomocníka přímo svým Asistentem. Je to naprosto logický krok, který se nabízel už delší dobu a nikdo se tomu asi nebude ani divit. Na chystanou změnu přišli pilní průzkumníci z XDA Developers při rozboru kódu Chromia. Z komentářů a dalších fragmentů odhalili, že klasické UI pro hlasové vyhledávání v Chrome skončí a bude nahrazeno právě Google Asistentem. Toho si na pomoc prohlížeč přivolá pokaždé, když uživatel klikne na ikonu mikrofonu.

Pro koncové uživatele tato změna asi nic převratného neznamená. Google Asistent by si měl s dotazy a příkazy poradit úplně stejně, možná dokonce i lépe a rychleji. Přesun zodpovědnosti ze staršího UI na pokročilejší umělou inteligenci dává naprostý smysl. Z vydolovaných komentářů je prý nicméně vidět, že se vývojáři potýkají s určitými překážkami a změna nenastane jen tak. Potíž je údajně například v tom, jak bude Asistent při komunikaci se serverem rozpoznávat zařízení, které na něj vyslalo požadavek. To má být v konfliktu se standardní mechanikou vyhledávacího nástroje. Každopádně se zatím očekává, že hlasové vyhledávání v mobilním Chrome skončí k datu 15. září 2020. Ten den by měl vyjít Chrome 85, který provede avizované střídání.

Jak často používáte hlasové příkazy v Chrome?

Zdroj: XDA