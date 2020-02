I powerbanka může být zábavná. Tato má 8000 mAh a 416 retro her

Je to herní konzole? Je to powerbanka? Ne, jsou to obě věci dohromady. Na internetu je k zakoupení zajímavé zařízení, které v sobě kombinuje velkokapacitní energetické úložiště s USB výstupy a tlačítkovou konzoli s displejem. Tato herní powerbanka má kapacitu 8000 mAh a v paměti nainstalovaných neskutečných 416 retro her v čele s legendami jako Super Mario Bros, Tetris, Donkey Kong, Arkanoid nebo Pac Man. Netušíme, jak to má výrobce s licenčními právy na tyto tituly, ale chlubí se jimi. Přístroj je k dostání v několika e-shopech po celém světě. Jeho cenovka je kolem třiceti dolarů, což je v přepočtu asi 700 korun.

K nabíjení poskytuje tento vynález dva klasické USB sloty, jeden s 1A proudem a druhý s 2.1 A proudem. K hraní her slouží klasická konzolová tlačítka a hlavně 2,8 palce velký Full HD displej. Pokud si budete chtít jen užívat předinstalovaných titulů ke krácení času, herní powerbanka by měla vydržet přes 25 hodin. Jak už to u podobných čínských “noname” vychytávek bývá, přístroj je na trhu k nalezení pod několika jmény. Určitě ho ale najdete třeba pod názvem “GAMECASE powerbank“.

Herní powerbanka “GAMECASE” – specifikace

kapacita 8000 mAh

416 retro her

Full HD 2,8″ displej

2x USB port pro nabíjení (2.1 + 1 A)

ochrana proti otřesům a prachu

zabudované reproduktory

váha 192 gramů

rozměry 146 x 77 x 18 milimetrů

7 barevných variant

Co říkáte na spojení powerbanky a herní konzole?