Svět streamovacích platforem a přidružených služeb se momentálně vyznačuje tím, že si každý provozovatel pevně drží vlastní díla a licence exkluzivně v rámci své značky, čímž se snaží přetáhnout či udržet co nejvíce diváků. Pro oficiální sledování těch nejlepších současných filmů a seriálů je tak divák nucen mít předplatné na několika místech.

Že by šel model trochu přenastavit a exkluzivita by nemusela být to hlavní, ale evidentně rezonuje nejen v hlavách diváků. Společnost Warner Bros. Discovery, která je majitelem i platformy HBO, údajně zvažuje, že by licenci na některé seriály a filmy z produkce této platformy přepustila třeba i ke konkurenčnímu Netflixu.

V rámci plánované dohody, která může být brzy dotažena, ale také může úplně vyhořet, se údajně zatím mluví o seriálu Nesvá. Ten se dočkal v roce 2021 finální epizody. Server Deadline informuje, že za těmito úvahami nepřekvapivě stojí finanční důvody. Veteráni ve vedení HBO se prý proti tomuto plánu postavili, ale finanční hledisko společnosti zatím zvítězilo.

Které seriály a filmy byste chtěli vytrhnout z exkluzivity?