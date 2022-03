Jak získat nové HBO Max o poznání levněji a napořád?

Většině z vás zřejmě neunikla zpráva o tom, že služba HBO Max míří konečně do České republiky. Nahradí dosavadní HBO GO a přestože je měsíční předplatné o něco dražší, můžete jej získat trvale se slevou. Ve finále tedy ještě o pár korun levněji, než HBO GO.

Sleva na HBO Max platí do konce března

Za HBO GO si firma účtovala měsíční poplatek ve výši 159 Kč, přičemž nová služba HBO Max bude vycházet na 199 Kč. Pokud ale budete dostatečně rychlí, dosáhnete na trvalou slevu ve výši 33 %, což v praxi znamená, že budete platit 132 Kč měsíčně.

HBO MAX startuje v Česku!

Jedinou podmínkou je předplacení službu na webu hbomax.com (či prostřednictvím vybraných partnerů) do 31. března 2022. Sleva bude platit po celou dobu trvání vašeho předplatného. Zároveň ale na webu naleznete upozornění na to, že se může v průběhu času měnit. Stejně tak o slevu přijdete v případě, pokud předplatné zrušíte, změníte nebo si nezachováte platnou platební metodu.

Za nás jde ale o poměrně zajímavou nabídku. Za poměrně příznivou cenu totiž budete mít přístup ke kvalitnímu obsahu, přičemž některý bude možné sledovat ve 4K rozlišení s podporou Dolby Atmos. Pokud se chcete dozvědět o službě více informací, určitě mrkněte na náš původní článek.

Vyzkoušíte službu HBO Max?

