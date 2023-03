The Last of Us

Seriál The Last of Us je natočen podle stejnojmenné hry, která byla donedávna exkluzivní pouze pro konzole Playstation. Na začátku března si budou moci její remake užít i hráči preferující PC. Příběh se točí okolo Joela, kterého zde ztvárňuje Pedro Pascal. Ten se dostal do podvědomí diváků hlavně díky roli agenta Javiera Peñi v seriálu Narcos. Svět postihla pandemie, která spustí během několika hodin pohromu. Lidé prchají před nakaženými a Joel se snaží uprchnout se svým bratrem Tommym a dcerou Sárou.

The Last Of Us (2023) CZ HD Trailer HBO

ČSFD hodnocení: 81 %

C.B. Strike

Dramatický seriál C.B. Strike je přímo z produkce HBO Max a je inspirovaný úspěšnými kriminálními romány od autorky Harryho Pottera J.K. Rowlingové, vydané pod pseudonymem Robert Galbraith. Příběh se soustředí na Cormorana Strikea, který na vojenské misi v Afghánistánu přišel o kus pravé nohy a vrátil se z války domů, aby si založil soukromou detektivní firmu provozovanou v maličké kanceláři v londýnské Denmark Street. Přestože si z Afghánistánu odnesl těžké zranění i jizvy na duši, jeho mimořádné schopnosti i zkušenosti vyšetřovatele vojenské policie se ukáží jako klíčové pro vyřešení tří složitých případů, na něž je policie krátká.

C.B. Strike | Official Trailer | Cinemax

ČSFD hodnocení: 78 %

Rod Draka

Rod draka byl bez pochyby jedním z nejočekávanějších HBO Max seriálů. Jedná se o prequel k populární Hře o trůny, který se odehrává 200 let před událostmi z původního seriálu a vypráví příběh rodu Targaryenů.

Hra o trůny: Rod draka (2022) CZ HD trailer

ČSFD hodnocení: 79 %

Městečko Three Pines

Vrchní inspektor Armand Gamache vidí věci, které nikdo jiný nepostřehne – světlo proplouvající trhlinami, mytický nádech každodennosti a zlo ve zdánlivě obyčejných věcech. Při vyšetřování vražd v městečku Three Pines odhaluje dávno pohřbená tajemství

Three Pines – Official Trailer | Prime Video

ČSFD hodnocení: 67 %

Černobyl

Skvělý seriál od amerických tvůrců který jasně popsal, co se stalo osudného dne 26. dubna roku 1986. Má celkem pět dílů, přičemž každý z nich má poměrně rychlý spád a je pekelně napínavý (přestože víme, jak to celé skončí). Skvělé herecké výkony, parádní hudba ale i držení se skutečné události dělá z tohoto díla naprostý skvost, který by měl vidět každý, kdo se alespoň trochu zajímá o historii.

Chernobyl (2019) | Official Trailer | HBO

ČSFD hodnocení: 96 %

