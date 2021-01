Romantické filmy ani seriály příliš nemusíme. Zvlášť pak ty teenagerovské, kde je hlavní hrdina uplakaný chudák, který bojuje proti silnému a oblíbenému hezounovi o pěknou, nenápadnou holku z předměstí. Kromě trapných hereckých výkonů a otřesně napsaného scénáře totiž všichni dopředu víme, jak to celé dopadne. To však rozhodně není případ HBO GO seriálu Normální lidi.

Poznámka redakce O tipech na zajímavé Netflix či HBO GO seriály vám píšeme z toho důvodu, že je stále populárnější sledovat je na telefonech a tabletech. Sami si občas pustíme nějaký ten seriál v posteli, či v autě. Napadlo nás proto, že bychom se mohli s našimi tipy dělit s vámi. Aplikace obou dvou platforem jsou k dispozici na Google Play.

HBO GO seriál Normální lidi

Jak jsme řekli v úvodu, romanťáky nejsou nic pro nás. Přesto nás Normální lidi dostávají v každé epizodě. Jde o počin, který sleduje vztah mezi Marianne a Connellem a to od střední školy až po vysokou. Vztah je velice vášnivý, láskyplný, ale také poměrně komplikovaný a je plný hádek a vzájemné nenávisti. Přesně tak, jak to u některých vztahů prostě chodí. Není tak příliš obtížné se do děje rychle vžít a hltat každou vteřinu. Scénář je pak napsaný bravůrně, herecké výkony jsou perfektní a to ani nemluvíme o skvělém soundtracku.

Marianne je poměrně arogantní a osamělou holkou. Jednoho dne narazí právě na Conella a okamžitě to mezi nimi přeskočí. Z počátků poměrně pěkný vztah však začíná hořet a to hlavně v dobách, kdy oba dva studují na vysoké škole. Marianne je královnou večírků, přičemž Connellovi se nedaří zapadnout. Toto romantické drama svým způsobem zkoumá životy obou dvou milenců a skvěle dává najevo, jak může být první láska komplikovaná.

