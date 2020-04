HBO brzy představí novou službu HBO Max

HBO se chystá v květnu spustit svou již třetí streamovací službu s názvem HBO Max. Ta by vedle HBO Go a HBO Now měla rozšířit portfolio této firmy. HBO tím chce konkurovat Netflixu a Amazon Prime. Zatím není známé přesné datum jejího spuštění ani v kterých zemích bude ze startu dostupná. Kolují také spekulace o tom, že její spuštění bude odloženo kvůli koronavirové pandemii.

HBO Max bude samostatnou platformou, takže nebude obsahovat jenom originální produkci HBO, ale i další obsah od Warner Media, vlastníka HBO. Takže můžeme očekávat klasiku jako jsou seriály Hra o trůny nebo Westworld stejně tak jako širokou nabídku filmů. HBO navíc podepsalo smlouvu s britskou BBC, takže se zde objeví i kousky z jejího repertoáru.

Asi největším lákadlem, kterým se chce služba HBO Max uvést, je speciál veleúspěšného seriálu Přátelé. V tomuto speciálu by mělo dojít s znovushledání postav již ukončeného seriálu. Kvůli němu se spekuluje o odložení spuštění služby, protože právě natáčení tohoto speciálu bylo kvůli koronaviru odloženo.

Má smysl, aby HBO nabízela tři streamovací služby?

Zdroj: Techadvisor.co.uk