Hazardní hry přichází do Google Play v 15 zemích, je mezi nimi i Česko?

Trend gamblingu se dnes dostává opravdu všude. Prvně přišly automaty a podobné barové “mašiny”, které měla snad každá hospoda. Postupem času určitý způsob gamblingu přišel i k hráčům počítačových her. Mám na mysli obchodování na platformě Steam a proslule známé “otevírání beden” (tzv. bedna stojí reálné peníze a po jejím otevření obdržíte náhodně vybraný předmět, povětšinou estetický prvek do hry, který můžete následně prodat ostatním hráčům). Nyní hazardní hry přichází i do Google Play.

Možná vás napadá, že hazardní aplikace již v obchodu play jsou. Máte pravdu, po vyhledání výrazu “casino” narazíte na stovku aplikací, které jsou virtuální kasina. Aplikace v sobě obsahují možnost vnitřních transakcí. Transakce slouží k dokoupení měny, kterou v aplikaci využíváte např. pro roztočení rulety.

Po stáhnutí aplikace dostanete jako “dar” volnou měnu, za kterou můžete hrát. Volná měna je pravděpodobně důvod, proč aplikace nejsou označeny přímo jako hazardní aplikace a můžou fungovat i bez provozní licence. Vy za volnou měnu hrajete, ale po chvíli vám měna dojde. Pro pokračování musíte buď počkat na měnu, kterou vám aplikace sama poskytne nebo si měnu dokoupit.

Naopak aplikace, které do Google play přijdou 1. března budou podporovat hraní pouze se skutečnými penězi, půjde v podstatě o virtuální kasino doslova a do písmene. Každá aplikace ještě před spuštěním bude muset projít proces žádosti o umístění na Google Play. Následně aplikaci čeká schválení úřadem, pod který gambling v zemi spadá a nakonec získání provozní licence. Hazardní hry přichází do Google Play ve čtyřech podobách.

Online kasinové hry

Loterie

Sportovní sázení

Daily fantasy sporty

Země, které virtuální kasina a další gembling povolí: Austrálie, Belgie, Kanada, Kolumbie, Dánsko, Finsko, Německo, Japonsko, Mexiko, Nový Zéland, Norsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko a Spojené státy. Česko mezi zeměmi není, ale pravděpodobně je jen otázka času, kdy kasino a další hazardní aplikace přijdou i do českého Google Play.

Jaký máte názor na hazardní aplikace?