Xiaomi znovu spojuje síly s Harrym Potterem

V Číně vyjde speciální edice tabletu a ještě atraktivnější telefon

Xiaomi se často spojuje s dalšími značkami a vydává tematické speciální edice svých zařízení. Stejně jako v předešlém roce hodlá i letos uvést na pulty čínských obchodů telefon s motivy knižní a filmové kouzelnické série Harry Potter. Tentokrát se do jedinečného kabátku obleče i nový tablet.

Xiaomi v Číně uvedlo do té doby vysoce vyhlížený smartphone Redmi Turbo 3, který láká na pěkný design a vysoký výkon za dobrou cenu, a Redmi Pad Pro, jenž by mohl do Česka a dalších zemí světa zamířit jako první tablet od značky POCO. Obě tato zařízení budou k dispozici ve speciální edici inspirované Harrym Potterem, což jim dodá nejen unikátní vzhled, ale také krásné balení.

Limitovanou verzi Redmi Turbo 3 si dovolím označit za jeden z nejhezčích telefonů, co jsem v poslední době viděl. Záda zařízení si hrají s kombinací tmavě modré a zlaté barvy, což mu dodává luxusní vzhled. Zapomenout nesmíme ani na výrazný erb Bradavic. Tablet je o něco méně extravagantní, avšak použitím podobných barevných odstínů, erbu i charakteristického nápisu Harry Potter by si také mohl najít své příznivce.

Jak se spolupráce značek Xiaomi a Harry Potter líbí vám?

Zdroj: Weibo, Notebookcheck