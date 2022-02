Harry Potter: Magic Awakened míří do Evropy a bude zdarma

Harry Potter je jednou z vůbec nejsilnějších značek a to nejen ve světě filmů. O to více je zarážející, že z tohoto světa vycházejí ve většině případů pouze průměrné a někdy dokonce podprůměrné hry. Herní sága Harry Potter je vyloženě propadák (obzvlášť druhá polovina ságy), snad vše napraví Hogwarts Legacy. Před nějakým časem jsme se dočkali celkem povedeného titulu Harry Potter: Hogwarts Mystery a brzy jej bude následovat další hra z tohoto světa.

Harry Potter: Magic Awakened míří do Evropy

Hovoříme o titulu Harry Potter: Magic Awakened, který vyvíjí studio NetEase, přičemž v Asii je hra dostupná již od září minulého roku. Nyní se konečně chystá expandovat také do Evropy a Severní i Jižní Ameriky. Co se týče hratelnosti, ta se bude točit okolo kartiček a PvP soubojů. Mimo to se však budete moci volně pohybovat po Bradavicích. Pokud by vás hratelnost zajímala, určitě mrkněte na video.

Harry Potter: Magic Awakened – Gameplay Android/iOS – Part 1

Hra vydělala za krátkou dobu svého působení solidních 228 milionů dolarů, což je necelých 5 miliard korun. Jedná se sice o free-to-play titul, ovšem samozřejmě s mikrotransakcemi. Studio sice ještě nepromluvilo o konkrétním datu vydání, ovšem titul je zalistován v Obchodě Play a už nyní se do něj můžete předběžně zaregistrovat.

Co na novou hru ze světa HP říkáte?

Zdroj: AndroidPolice