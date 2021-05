Jaký kus trhu má HarmonyOS urvat Androidu a iOS? Plány nejsou malé

V podstatě jen hodiny nás dělí od chvíle, kdy společnost Huawei na tradiční vývojářské konferenci sdělí důležité podrobnosti k dokončování a vydání nového systému HarmonyOS 2.0. Ten je z velké části reakcí na trable s používáním Androida a právě jemu by se mohl stát významným konkurentem. Stejně jako Apple systému iOS. Již dříve se objevila informace, že čínský gigant hodlá novinku vpravit až do 300 milionů zařízení, z nichž dvě třetiny mají představovat mobily. Čínská média teď odhalují plány, na jak velký podíl na trhu s mobilními systémy si prý Huawei s novým HarmonyOS věří.

V procentuálním vyjádření má jít o 16% podíl na celosvětovém trhu, což rozhodně není malý cíl. A to i s ohledem na rychlost, jakou chce Huawei této mety dosáhnout. “Chceme do jednoho roka docílit toho, co by ostatním trvalo třeba pět let,” potvrdil sebevědomí společnosti jeden z viceprezidentů Yang Haisong. Veřejná veta verze nového systému by měla být k dispozici ještě do konce května. Plnohodnotná distribuce, mimo jiné i do mobilů, začne v červnu. Huawei má evidentně s HarmonyOS smělé plány a jsme zvědaví, jestli se vysněný podíl na trhu stane skutečností. A případně za jak dlouho.

Jaké šance dáváte Huawei u tohoto cíle?

Zdroj: hcentral