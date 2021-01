Telefony Huawei P30 a Mate 30 Pro už rozběhnou HarmonyOS 2.0

Čínská společnost Huawei nadále pokračuje ve vývoji vlastního operačního systému HarmonyOS. Jedním z nejvýznamnějších milníků, který momentálně překonává, je jeho podpora v mobilních telefonech. Již na konci loňského roku se mluvilo o spuštění beta testování v prvních mobilech a nyní máme i vizuální důkazy. Na sociální síti Weibo se začaly objevovat příspěvky potvrzující, že nejnovější HarmonyOS běží v telefonech Huawei P30 a Mate 30 Pro vybraných betatesterů.

Finally… A video of #HarmonyOS Beta 1 on #Huawei Mate 30 with #EMUI11 on top.

There is not so much to see. Apart from how Android apps are fluid. I doubt that they are native apps.

However, what could make Harmony OS so fast to running android apps? Can't wait to discover :) pic.twitter.com/yyiVbHztza

— Marco Improda (@marcoimproda90) January 21, 2021