Huawei vypustil HarmonyOS 2.0 Beta. Na které telefony jej nainstalujete?

Společnost Huawei před malou chvílí vydala systém HarmonyOS 2.0 Beta, který si můžete konečně nainstalovat i do telefonu. První generace tohoto systému debutovala již před rokem a to na chytré televizi. Jaké novinky tedy přináší a na které telefony si jej budeme moci nainstalovat?

Aktuálně si je možné nový systém vyzkoušet na telefonech Huawei P40, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro a jejich 5G verzích. Co se týče tabletů, tam je prozatím podporován pouze Huawei MatePad Pro. Čínský gigant přislíbil, že v budoucnu bude tento systém podporovat většina telefonů, na které nainstalujete EMUI 11.

Jak nainstalovat beta verzi HarmonyOS 2.0?

Pokud si chcete nový systém vyzkoušet, budete se muset zaregistrovat na oficiálním webu Huawei. Pokud bude zařízení schváleno, obdržíte potvrzovací e-mail a aktualizace bude za pár dní k dispozici přímo na vašem zařízení. Pokyny k instalaci naleznete rovněž na webových stránkách.

Huawei P40 With Harmony OS 2.0

Nelze však očekávat, že bude telefon a systém samotný pracovat a vypadat úplně jinak, než jste zvyklí. HarmonyOS 2.0 i nadstavba EMUI jsou napsány velice podobně a jiné je to, co vy jakožto koncový zákazník neuvidíte. V podstatě tak budete moci nadále spouštět Android aplikace a dělat na telefonu vše, na co jste zvyklí. Huawei však nechce spoléhat pouze na Android aplikace a tak vyhlásila soutěž, kde mohou vývojáři vyhrát až 230 000 dolarů, tedy asi 5 000 000 korun za nové aplikace pro HarmonyOS.

Huawei se nechal slyšet, že základní myšlenkou celého HarmonyOS a jeho designu je možnost spustit je na všem, co aktuálně nabízí. Operační systém tak bude v budoucnu schopen přizpůsobit se několika různým zařízením, jako je třeba auto, tablet, telefon či televize.

Co říkáte na HarmonyOS pro telefony?