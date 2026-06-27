To se nemělo dostat ven! Brazilský e-shop zveřejnil hromadu tajných informací o GTA VI Hlavní stránka Zprávičky Brazilský obchod KaBum prozradil u GTA 6 detaily, které na oficiálních stránkách nenajdete — týkají se NPC, sociálních sítí i grafiky Svět má pohánět umělá inteligence, postavy mají mít vlastní denní rutiny a hra dostane vnitroherní sociální síť Jde ale jen o popisek e-shopu, ne o oficiální slovo Rockstaru — a tak k němu přistupujte Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Předobjednávky GTA 6 se tento týden konečně rozjely a s nimi se vyrojily i nové detaily. Tentokrát nepřišly od Rockstaru, ale z produktové stránky brazilského obchodu KaBum, který hru popsal podrobněji než oficiální zdroje. Zní to lákavě, ovšem hned na úvod jedno upozornění — popisky e-shopů bývají marketingový text, takže následující informace berte s rezervou. Živý svět a sociální sítě v telefonu Co naopak víme jistě Živý svět a sociální sítě v telefonu Nejzajímavější část listingu se týká světa hry. Stát Leonida má podle popisu pohánět umělá inteligence — postavy mají mít vlastní denní rutiny a chování, po mapě se mají dít organické náhodné události a podniky mají být interaktivní. Cílem je svět, který působí mnohem živěji. Tady se sluší dodat kontext: Rockstar tohle umí už od Red Dead Redemption 2 z roku 2018, kde NPC měla vlastní rozvrhy a reagovala na hráče. „AI“ je dnes módní slovo, takže otázkou zůstává, jestli jde o skutečný skok, nebo o vylepšení toho, co studio zvládá léta. Druhým lákadlem má být integrovaná sociální síť přímo ve hře. Přes herní smartphone byste měli sledovat virální videa, influencery i dění ve Vice City, přičemž některé tajné vedlejší mise se prý odemknou právě přes příspěvky na sociálních sítích. To dává smysl — satiru sociálních sítí má série v DNA už od GTA V. Popisek nakonec zmiňuje i pokročilý ray tracing s realistickými odrazy na autech a vodě a dynamické počasí ovlivňující fyziku, na PS5 Pro pak ještě ostřejší obraz a stabilnější snímkování. Co naopak víme jistě Na rozdíl od brazilských spekulací máme i tvrdá oficiální data. GTA 6 vyjde 19. listopadu 2026 na PlayStation 5, PS5 Pro a Xbox Series X|S. Online režim ve stylu GTA Online, který drží předchozí díl naživu už přes deset let, dorazí až později. Fyzická edice navíc nebude obsahovat disk, ale jen stahovací kód v krabičce. A pak je tu věčné téma. PC verze zatím nemá žádné datum. Pokud se Rockstar bude držet svého zvyku — GTA V vyšlo na konzolích v roce 2013 a na počítače dorazilo až o rok a půl později — můžou si hráči na počítačích reálně počkat až do roku 2027. Kompletní přehled všeho, co o hře víme, jsme shrnuli v samostatném článku: GTA 6: Vše, co musíte vědět o nejočekávanější hře Adam Kurfürst Články Adam Kurfürst Články Předobjednáte si GTA 6 hned, nebo počkáte na recenze a první dojmy? Zdroj: Notebookcheck, KaBum O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář GTA 6 RockStar Games únik informací Mohlo by vás zajímat Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1.2025 Samsung Galaxy A56 má našlápnuto na bestseller! Známe cenu i výbavu Jakub Kárník 1.1.2025 Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1.2025 OnePlus chystá báječné hodinky! Nabídnou otočnou korunku i podporu EKG, představí se brzy Libor Foltýnek 23.12.2024