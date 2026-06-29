Mapa GTA VI roste ještě před vydáním hry. Fanoušci ji skládají z úniků a trailerů Hlavní stránka Zprávičky Fanoušci skládají interaktivní mapu světa Leonida z trailerů, screenshotů a úniků Mapa GTA VI už vyznačuje přes 1 600 míst – od silnic přes pláže až po obchody a úkryty Přesné rozložení je zatím odhad, který potvrdí teprve sám Rockstar Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Do vydání hry Grand Theft Auto VI zbývá ještě několik měsíců, jenže netrpěliví hráči nechtějí jen tak sedět se založenýma rukama. Na webu map.stateofleonida.net proto vzniká komunitní projekt, jehož interaktivní mapa už dnes ukazuje přes 1 600 míst rozesetých po fiktivním státě Leonida. Co všechno mapa GTA VI ukazuje? Projekt rozhodně nevznikl přes noc. Jeho autor vystupující pod přezdívkou Yanis na mapě pracuje už od jara 2025 a 24. června nahrál teprve její třináctou verzi, jak upozornil server Insider Gaming. V aktuální podobě nabízí kolem 1 600 značek – od silnic a mostů přes pláže až po jednotlivé obchody, úkryty i místa pro vedlejší aktivity. Pohybovat se po ní můžete podobně jako po Mapách Google. Stačí najet na konkrétní bod a vyskočí detail s popisem daného místa. Rozpoznat tak jde i jednotlivé regiony slunné Leonidy – vrací se Vice City i přilehlé ostrovy Keys, přibyly oblasti jako Grassrivers, bažiny u Port Gellhornu nebo národní park Mount Kalaga. Z čeho fanoušci mapu skládají? Tvůrci nepracují s žádným jediným uniklým plánem, ale s trpělivým slepováním střípků. Hlavním zdrojem jim jsou oficiální trailery Rockstaru, propagační obrázky edice Ultimate a screenshoty, které vyšly k předobjednávkám. K tomu komunita přidává informace z maloobchodních úniků. Právě jeden takový únik nedávno pořádně rozvířil vodu. Brazilský e-shop KaBuM ve svém popisku produktu prozradil hromadu údajných detailů a označil svět hry za vůbec „největší a nejhustší otevřený svět, jaký kdy Rockstar vytvořil“. O tomhle úniku jsme psali podrobně před několika dny. To se nemělo dostat ven! Brazilský e-shop zveřejnil hromadu tajných informací o GTA VI Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Jak moc se dá mapě věřit? Tady je dobré zůstat nohama na zemi. Polohu většiny míst totiž autoři dopočítávají triangulací z dostupných záběrů, takže výsledek je spíš kvalifikovaný odhad než přesný plán. Sami ostatně přiznávají, že u řady bodů jde zatím o dohady, které se budou zpřesňovat s každým dalším oficiálním materiálem – především s očekávaným třetím trailerem. Sestavování mapy hezky zapadá do širšího jevu. Komunita kolem hry dokáže být v čekání na vydání až neuvěřitelně vynalézavá – někteří fanoušci třeba na dálku sledují budovu Rockstaru a počítají, kolik cigaret jeho zaměstnanci vykouří. Bizár dne: Fanoušek GTA 6 sleduje okolí Rockstaru, měří hladinu kyslíku a počítá vykouřené cigarety Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Kdy GTA VI vyjde? Grand Theft Auto VI má podle Rockstaru dorazit 19. listopadu 2026, a to nejdřív na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Verze pro PC zatím konkrétní datum nemá. Do té doby komunitní mapa nejspíš ještě pořádně nabobtná – a po vydání se teprve ukáže, jak blízko se fanoušci se svými odhady trefili. Prošli byste si mapu GTA VI ještě před vydáním, nebo si celý svět raději necháte až na premiéru? Zdroje: Insider Gaming, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Grand Theft Auto (GTA) GTA 6 Hry RockStar Games únik informací Mohlo by vás zajímat Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1.2025 Samsung Galaxy A56 má našlápnuto na bestseller! Známe cenu i výbavu Jakub Kárník 1.1.2025 Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1.2025 OnePlus chystá báječné hodinky! Nabídnou otočnou korunku i podporu EKG, představí se brzy Libor Foltýnek 23.12.2024