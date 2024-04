Uniklý zdrojový kód GTA V je dostupný ke stažení na internetu

Rockstar si uměl držet informace o svých titulech vždy poměrně dobře pod pokličkou, minimálně rok a půl už to ale neplatí. V prosinci 2023 se na internetu objevil kompletní zdrojový kód hry GTA V, a to poté, co únik kód GTA VI v září 2022. I když byl zpočátku prodáván soukromě za cenu okolo 50 tisíc dolarů (asi 1,2 milionu korun), nyní se šíří internetem a otevírá tak dveře k neoficiálním portům hry na platformy, kam oficiálně nezamířil. Řeč je o Androidu, Linuxu a Nintendu Switch.

Naděje na hraní GTA V na mobilech a handheldu je lákavá, ale realita je zatím vzdálená. Zpráva zdůrazňuje, že příprava portu je zatím v rané fázi. Hra se sice na zmíněných platformách dá spustit, ale k dosažení plné funkčnosti a hratelnosti je zapotřebí značného úsilí a doladění. Otázkou zůstává, jak moc bude titul náročný. Neoficiální porty zpravidla nejsou tak dobře odladěné. Je tedy dost možné, že plynule poběží na mobilech pouze s TOP čipy, jako je například Snapdragon 8 Gen 3. Na případný port pro Nintendo Switch jsem zvlášť zvědavý. Asi nikdo nepochybuje o tom, že by bylo na této konzoli GTA V v pohodě hratelné, už jsme viděli jiné a mnohem náročnější tituly, například třetího Zaklínače nebo Kingdom Come: Deliverance, ale to jsou pochopitelně porty z oficiálních stájí.

Únik kódu představuje pro Rockstar další vážné problémy. Nedivil bych se, kdyby se za pár let na trhu objevily napodobeniny využívající stejný engine a herní mechanismy a pak bude na právnících, jak se s celou situací popasují. Možná by bylo nejlepší, kdyby se na port zaměřil samotný Rockstar. Výsledek by byl takřka určitě lepší (snad i kdyby jej mělo mít na starost studio Grove Street Games, které nám přineslo nepříliš povedené definitivní edice GTA III, Vice City a San Andreas) a navíc by na něm mohlo americké studio trhnout nemalý balík.

Ocenili byste možnost vzít si GTA V do kapsy?

