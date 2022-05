Ať se vám to líbí nebo ne, herní trh se za poslední roky změnil v podstatě k nepoznání. Vývojáři se čím dál více soustředí na hry pro mobilní zařízení, jelikož jsou dostupné pro každého a vydělávají mnohdy až astronomické množství peněz. Kus z tohoto obrovského koláče si chce podle všeho ukrojit také Take-Two, korporát vlastnící studia jako Rockstar Games či 2K Games.

Take-Two kupuje studio Zynga za 280 miliard korun

Ten totiž na začátku roku oznámil akvizici společnosti Zynga, která vytvořila desítky mobilních titulů jako třeba Farmville. Tento obchod se má uzavřít do konce června a to za 12,7 miliardy dolarů, tedy asi 280 miliard korun. Že zní tato částka příliš šíleně? Oproti obchodu, který uskutečnil Microsoft, když za 69 miliard dolarů koupil Activision je to ještě poměrně slušné číslo. Jelikož Take-Two nemá s mobilním trhem příliš zkušeností, rozhodl se koupit studio, které v podstatě nic jiného nedělá.

GTA Online in 2022

Samotný generální ředitel firmy, Strauss Zelnick se nechal slyšet, že Zynga pomůže k vytvoření free-to-play her a zároveň díky cross-platform hraní umožní přenést konzolové a PC hry na mobilní zařízení. A co jiného by měl Take-Two, respektive Rockstar Games chtít? Kvalitní mobilní GTA titul by mohl do pokladničky firmy přinést další cenné zlaťáky, které se hrnou z GTA Online, jedné z nejúspěšnějších online her všech dob.

GTA Mobile by byl byznysový ráj

Samozřejmě jsme od nějakého oznámení, nebo dokonce vydání GTA Mobile daleko, ale odvážíme se říct, že se ho v budoucnu s téměř stoprocentní jistotou dočkáme. Jinak by tento obchod nedával příliš velký smysl a to, že má Take-Two v úmyslu značku Grand Theft Auto dojit co to jde dokazuje i fakt, že se prodává už na třetí generaci konzolí. Od vydání GTA V na PS3 a Xbox 360 uplynulo téměř devět let. O rok později se dostala hra také na tehdy novou generaci konzolí PS4 a Xbox One a nyní se prodává také PS5 verze.

GTA on Mobiles (Evolution)

Hardware u mobilních telefonů se rovněž rok co rok zlepšuje, takže ani zde by neměly být velké překážky. Jsme zvědaví, co následující roky přinesou, jelikož je pravděpodobné, že se o GTA Mobile začne hovořit čím dál více.

Dokázali byste si GTA Mobile představit?

Zdroj: protocol.com