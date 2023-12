Rockstars Games na svých sociálních sítích zveřejnilo oficiální vydání traileru

Trailer ke GTA 6 bude zveřejněn 5. prosince 2023

Na sociálních sítích a zejména Redditu zveřejnění vyvolalo bouřlivé diskuze plné spekulací

Rockstar Games po několika měsících spekulací vydalo oficiální oznámení o nadcházejícím traileru, a to už na úterý 5. prosince v 15. hodin. To zcela očekávaně vyvolalo řadu diskuzí a otázek, u fanoušků zajímavé spekulace a přineslo skoro až fanfiktivní konspirativní teorie. Například na Redditu se každý den objevují nová a nová vlákna, které se snaží detekovat tajné zprávy od vývojářů. Zaměřili jsme se na ty nejzajímavější z nich, ačkoliv se víceméně vzájemně rozporují.

GTA 6 nebude! Bude jen remaster Vice City

Nejspíše tou nejvíce probíranou je teorií je až nápadná podobnost s prostředím Vice City a neustálém mlžení ze strany Rockstar Games a úmyslném nezmiňování konkrétního „GTA 6“. To fanoušky přivedlo na myšlenku, že vůbec nepůjde o nové Grand Theft Auto 6 ale pouze další remaster oblíbené hry.

Je to jisté, bude GTA 7!

Poměrně vtipné komentáře fanoušků doprovází snad každou diskuzi, jednen z nich a rozhodně stojí za zmínku je i komentář, že vývojáři tímto příspěvkem chtěli oznámit GTA 7. Ten samozřejmě jen parodoval celou situaci, která kolem příspěvků propukla.

Tajné šifrování v každém bodě příspěvku

Například jedna z diskuzí byla směřovaná myšlence, že je ukrytá zpráva prakticky v každém písmenku i grafickém prvku. V 9 hodin je zveřejnění úmyslné, protože devítka je otočená šestka. Růžová barva a panamské palmy jsou jasným znakem Vice City. A například logo R* symbolizuje provázání s příběhem rockové hvězdy nebo jistotu, že GTA 6 bude, kvůli úplně očividnému spojení traileru č. (1+5). prosince. To přeci dává smysl, ne?

Tři ptáci, tři dějové linky

V západu slunce letí je možno vidět tři letící opeřence. V jednom vláknu je toto symbolické znázornění od vývojářů úmyslné, protože hra přinese možnost hrát za tři postavy a s tím přinese i tři odlišné dějové linky. Pod tím samým vláknem uživatelé také zmiňují 6 křídel – znovu podezření, že jde opravdu o GTA 6.

Se změnami kultury přijdou nesnesitelné změny i ve hře

Jeden z autorů na diskuzích se také obává, že nadcházející hra již nebude kvalitní. Svět se mění a začíná více řešit politicky citlivá témata a cenzurovat veškerý obsah na internetu kvůli tlaku veřejnosti. To může mít vliv na kvalitu her od Rockstar Games. Autor také říká, že v budoucnu se může stát, že hra bude kritizována podobně jako hra The Last of Us II, která vyvolala spoustu kontroverzí kvůli svému obsahu.

Big changes incoming! As the GTA 6 trailer reveal nears, Rockstar Games bids farewell to 'Rockstar Social Club.' What new features await in the rebranded platform? #GTA6 #RockstarGames #Rebranding pic.twitter.com/xnsuo45fW1 — Game Gear Daily (@GameGearDaily) November 26, 2023

Co si o těchto teoriích myslíte vy?

