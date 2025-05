Zásadní detail! Trailer GTA 6 (možná) dokazuje spojení, které fanoušci tušili roky

Když Rockstar Games minulý týden vypustil druhý trailer ke GTA 6, fanoušci se vrhli na jeho detailní analýzu. A netrvalo dlouho, než se objevil první zásadní objev – zdá se, že herní světy Grand Theft Auto a Red Dead Redemption jsou propojeny těsněji, než jsme si kdy mysleli. Nenápadný detail na bankovkách v novém traileru totiž výrazně naznačuje, že obě slavné herní série sdílejí stejný svět.

Prezidenti z Divokého západu na moderních bankovkách

Všímavý uživatel Redditu s přezdívkou cph2001 si všiml zajímavého detailu ve scéně z nočního klubu, která se objevila v druhém traileru. Na létajících bankovkách, které v záběru vidíme, jsou vyobrazeny tváře, které fanouškům Red Dead Redemption 2 budou povědomé – na desetidolarovce je totiž prezident Thaddeus Waxman a na jednodolarovce prezident Franklin Hardin.

Pokud jste hráli Red Dead Redemption 2, možná si vzpomenete na sběratelské cigaretové karty, které obsahovaly právě podobizny těchto fiktivních amerických prezidentů. Thaddeus Waxman byl prezidentem USA během období, ve kterém se odehrává příběh RDR2 (rok 1899), zatímco Franklin Hardin zastával úřad v dřívější éře.

To, že na moderních bankovkách v GTA 6 jsou vyobrazeni stejní prezidenti jako v době Divokého západu, je silným argumentem pro teorii, že obě hry sdílejí jednu společnou historii a jeden svět. Ale je tomu skutečně tak?

Sdílený svět nebo jen easter egg?

Fanoušci obou sérií už léta spekulují o tom, zda jsou univerza GTA a Red Dead propojená. Drobné náznaky a odkazy mezi oběma světy existovaly už dříve – například v GTA Online můžete najít věštkyni Madam Nazar jako hrací automat, v GTA 5 je na Franklinově poličce kniha s názvem „Red Dead“ od autora J. Marstona (což fanoušci interpretují jako paměti, které napsal Jack Marston).

Proti teorii sdíleného světa však hovoří fakt, že v Red Dead Redemption se přímo hovoří o skutečných městech jako New York nebo San Francisco, zatímco v GTA jsou tyto lokace přejmenovány na Liberty City a San Andreas. Jak to tedy ve skutečnosti je?

Někteří fanoušci přišli se zajímavou teorií – co když se jména měst v průběhu let změnila? To, co bylo v době RDR2 známé jako New York, mohlo být později přejmenováno na Liberty City. Podobně Miami se stalo Vice City a San Francisco součástí San Andreas. Je to sice trochu přitažené za vlasy, ale v kontextu sdílených prezidentů to najednou dává větší smysl.

Další spojitosti teprve přijdou?

Zajímavé je také zamyslet se nad tím, zda Rockstar v GTA 6 nepřipravuje více takových propojení. Někteří nadšenci dokonce spekulují, že Jason, jeden z hlavních protagonistů GTA 6, by mohl být nějak příbuzný s Arthurem Morganem z Red Dead Redemption 2. To je sice čistá spekulace bez jakýchkoliv důkazů, ale představa, že by hlavní postava mohla mít předky z éry Divokého západu, zní lákavě.

Co je jisté, že Rockstar Games si potrpí na detaily a promyšlený svět. Jestli bylo jejich záměrem definitivně potvrdit sdílené univerzum, nebo jde jen o easter egg pro fanoušky, to se dozvíme nejspíš až s vydáním hry. Na to si ale bohužel počkáme ještě trochu déle – Grand Theft Auto 6 vychází 26. května 2026, tedy o zhruba půl roku později, než bylo původně plánováno.

Věříte, že GTA 6 a Red Dead Redemption 2 sdílejí stejný herní svět?

Zdroj: Notebookcheck