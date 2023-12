Krást data a podvádět velké společnosti se nevyplácí. Na toto rčení doplatil i osmnáctiletý Angličan, hacker, který se dokázal dostat k přísně utajovaným informacím a způsobit škodu téměř 10 milionů dolarů. Nejdříve měl být odsouzen za kybernetický zločin na doživotí, nakonec soud vynesl rozsudek o příkazu k pobytu v psychiatrické léčebně. Arion Kurtaj je mladý muž s poruchou autistického spektra, ve svém nízkém věku se stal členem mezinárodního gangu jménem Lapsus$. Tento gang má na svědomí krádež 90 klipů z nadcházející hry GTA 6, ale i hacknutí systémů firem jako Nvidia nebo Uber.

To byla slova obžalovaného po nabourání se do interního systému na Slacku společnosti Rockstar Games. Klipy i zdrojový kód ze hry následně zveřejnil na fóru, o čtyři dny později byl zatčen a držen ve vazbě až do soudního procesu. Tyto události však nebyly jeho prvním počinem, Kurtaj byl již předtím vyšetřován pro hacknutí systému Nvidia. Nejzajímavější na tomto případu je, že jeho poslední útok proběhl v době, kdy byl na kauci propuštěn se soudním zákazem používání internetu a byl mu zabaven jeho notebook. I přes to, se aktivnímu mladíkovi podařilo na hotelu dostat se k cenným informacím, pouze za pomocí Amazon Firestick, televize a mobilního telefonu.

Celý příběh mladého hackera je perfektně zdokumentován například zde:

Tento kreativní hacker na rozdíl od ostatních nikdy vydělané peníze neplýtval na luxusní zboží, ale místo toho je investoval do nových zaměstnanců a nákupu bezpečnostních slabin pro spáchání větších a větších hacků. Jeho cílem bylo získat přístup k těm nejcitlivějším datům největších společností a bez ohledu na jakékoliv následky. Arion byl zatčen a čelí obviněním z mnoha trestných činů, ale jeho duševní stav celý proces prodloužil a zkomplikoval. Nakonec byl umístěn v nemocniční péči, kde zůstane, dokud nebude považován za bezpečného. Dle soudu trpí touhou páchat kybernetické zločiny a není schopen se právě díky svým poruchám ovládat nebo fungovat ve společnosti.

Kauza otřásla celým internetem už jen kvůli faktu, že ve zmíněném gangu účinkují převážně náctiletí. V tomto konkrétním soudním procesu byl uznán vinným ještě jeden člen, kterému je teprve 17 let a jeho identita z důvodu nízkého věku utajována. Kromě toho, že vydírali velké firmy, kradli finance také jednotlivcům prostřednictvím krypto peněženek, byli celosvětově označováni za „digitální bandity“ a svými činy se zapsali do historie.

