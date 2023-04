Představení GTA 6 je prý za rohem! Kdy se konečně dočkáme?

GTA 6 by se mělo objevit maximálně 17. května 2023

V tento den má Rockstar schůzku s investory

Do hry se vrátí známé postavy i lokace

Loňský obří únik o GTA 6 považuje řada herních novinářů za ten vůbec největší, který kdy v pop-kulturním průmyslu nastal a nyní se konečně začíná hovořit i o tom, kdy by nám mohl Rockstar jednu z nejočekávanějších her odhalit.

Leakeři se shodují na tom, že k uvedení dojde 17. května 2023, kdy má dojít ke schůzce s investory Take-Two Interactive. Právě do této skupiny spadá i Rockstar Games. Někteří fanoušci dokonce tvrdí, že bude hra oficiálně představena ještě před touto schůzkou. Vývojáři nám s největší pravděpodobností ukážou první kratší trailer, ve kterém bude pár vteřin záběrů ze hry nebo představení hlavních postav.

Všechny Záběry z GTA 6 Které Máme!

Díky rozsáhlému úniku však známe o GTA 6 hromadu dalších detailů. Hra poběží stejně jako GTA V či Red Dead Redemption 2 na RAGE enginu a mapa má pokrývat až 360 čtverečních kilometrů. Kromě přírody se samozřejmě podíváme i do měst, konkrétně do Liberty State, Carcer City, Cottonmouthu a Vice City. Hlavními postavami mají být Ricardo, Casey a Rose, přičemž prolog se bude odehrávat v Jižní Americe. Hlavní dějová linka zabere prý okolo 75 hodin a zajímavostí je, že se v titulu objeví několik postav, které známe z předchozích dílů. Za zmínku stojí například Niko Bellic, Gay Tony, Candy Suxx, Bruce Kibutze nebo Nikův bratranec Roman. Ten sice na konci GTA IV mohl zemřít, ale pokud bude linka počítat s úmrtím Kate, může se ve GTA VI klidně objevit i on.

Jak se těšíte na GTA 6?

Zdroj: gamerficial.com