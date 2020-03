V prosinci během představení nových Snapdragon procesorů společnost Qualcomm představila také nové ovladače grafického čipu pro čipsety Snapdragon 765 a 865. S tím se váže to, co dnes představil Google. Nový nástroj Inspector dokáže profilovat nastavení GPU. To znamená, že vývojáři umí vyladit a lépe optimalizovat výkon ve hrách a následně posílat hráčům OTA aktualizace skrz Google Play. Co tohle ale všechno znamená?

Tento nástroj již od začátku podporuje jak Adreno, tak Mali grafické čipy a umožní posílat aktualizace těchto ovladačů na podporovaná zařízení. Počáteční seznam zahrnuje Pixel 4, Pixel 4 XL, Samsung Galaxy S10 a Note 10. Nezáleží na tom, zda máte verzi s Exynosem či Snapdragonem. Chystá se však podpora pro spoustu dalších telefonů, jejichž seznam bude brzy zveřejněn.

Dle Qualcommu mohou nové grafické ovladače snížit spotřebu grafického čipu až o 40% a zároveň zajistit lepší výkon. Tím se samozřejmě zvýší výdrž baterie. Google i Qualcomm již spolupracují s několika herními studii jako např. Gameloft či Blizzard. První sada těchto ovladačů se již chystá a měla by být brzy k dispozici. Až se tak stane, dáme vám samozřejmě vědět.

Uvítáte Inspector GPU i na svém telefonu?

